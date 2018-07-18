18.07.2018 | 11:47

Чемпионат мира по футболу 2018 года побил мировой рекорд и стал самым «мобильным» событием за историю проведения массовых мероприятий. В общей сложности за все дни в городах мундиаля, на стадионах и в фан-зонах, в сети «МегаФона» болельщики и сопричастные проговорили более 34 миллионов минут — это свыше 65 лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг более 500 ТБ. Инфраструктура «МегаФона» безупречно выдержала все нагрузки.

В рамках контракта с Национальным центром информатизации, дочерней компанией госкорпорации «Ростех», «МегаФон» обеспечил строительство телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Оператору удалось создать лучшую «экосистему» мобильной связи для организаторов, участников и гостей мероприятия.

Для этого было задействовано порядка 25 000 км волоконно-оптической линии передачи, более 1 300 базовых станций, установлено более 5 000 антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов.

На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2 000 лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.

Важно подчеркнуть, что «МегаФон» не только построил телекоммуникационную инфраструктуру, но и обеспечил ее бесперебойное функционирование, осуществляя постоянный мониторинг состояния сети и поддержку. Инфраструктура соответствовала рекордно высоким стандартам: показатель SLA достиг рекордного уровня 99,99%.

«Чемпионат мира по футболу – самое масштабное спортивное событие в истории России. Чтобы поддержать свои команды, в нашу страну приехали сотни тысяч болельщиков со всего мира, и для них крайне важным было оставаться на связи – делиться эмоциями, переживаниями и радостными моментами со своими родственниками и друзьями. Это очень сложное с организационной точки зрения мероприятие.

Я очень рад, что «МегаФон» стал частью этой красивой и яркой истории, выступив техническим партнером Национального центра информатизации и построив географически распределенную и зарезервированную инфраструктуру, обеспечившую бесперебойную связь», – подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Максимальный рекорд скорости в 293 Мбит/с был поставлен на стадионе «Лужники». Самым популярным матчем среди абонентов «МегаФона» стала игра Россия - Испания 1 июля.

В среднем на стадионах около трети абонентов пользовались услугами «МегаФона», а в Ростове на некоторых матчах почти 60% зрителей были в Сети.

«МегаФон» позаботился и об иностранных болельщиках. Специально для них оператор разработал тарифный план #Hello. Болельщики могли не ограничивать себя в роуминге и пользоваться в привычном режиме мессенджерами и социальными сетями. Для подключивших тариф действовала поддержка на английском языке на странице компании в Facebooк и при звонке в кол-центр.

Чемпионат мира по футболу также стал площадкой, на которой «МегаФон» подтвердил свой статус технологического лидера, развернув тестовые зоны 5G. В Москве «МегаФон» впервые в России провел прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием технологии 5G.

В Санкт-Петербурге впервые в России продемонстрировал работу готового к коммерческому внедрению абонентского оборудования 5G на своей сети. В Казани «МегаФон» в партнерстве с КамАЗом впервые в России показал применение 5G для сопровождения движения автономного транспорта. Организация тестовых зон позволит изучить технические возможности сети и сформулировать рекомендации использования частотного спектра.