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Общество | К ремонту фасадов домов в центре Пензы приступят уже в июле

18.07.2018|17:07
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Изменить лицо областного центра намерены власти в ближайшее время. Красить стены, менять старую кровлю, приводить в порядок входные группы строители должны начать уже в июле.

Кстати, ремонтные работы коснутся не всех домов, расположенных в центральной части города, а лишь тех зданий, жители которых подали заявки в мэрию.

«Кирова, 2а (это дом на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса), и два находящихся рядом дома: Кирова, 67 и 69 (перекресток улиц Славы и улиц Кирова)», - уточнил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

На ремонт планируют выделить порядка 13,5 миллиона рублей. 1-5% от стоимости необходимых работ заплатят сами жители.

«Мы согласны тоже частично вложиться, естественно, потому что мы здесь живем и нам хотелось бы, чтобы здесь было красиво. Но нам нужна помощь, сами мы не потянем», - отметила горожанка.

Некоторые особо страшные дома Пензы маскируют с помощью баннеров, это дешевле, чем ремонт фасадов. А облик города потрепанные временем сооружения уже не портят.

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Гость|18.07.2018 22:11|

30 лет никто не ремонтировал, а теперь с жильцов деньги. Позор!

Гость|18.07.2018 23:56|

А Московскую 36/8,не подскажете когда,до нее дойтет очередь!!!!!!Самый центр! Обшарпанный фасад,напротив Высшей Лиги........

Гость|19.07.2018 00:35|

А если зайти на ул. Кирова (через дорогу от правительства области), во дворы - это ужас! Обшарпанные стены домов, разломанное ограждение контейнерной площадки...

Гость|19.07.2018 01:15|

Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://tabakinfo.blogspot.com Не прикладывая никаких волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а курил 16 лет!

Имя: Гость
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