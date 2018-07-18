18.07.2018 | 17:07

Изменить лицо областного центра намерены власти в ближайшее время. Красить стены, менять старую кровлю, приводить в порядок входные группы строители должны начать уже в июле.

Кстати, ремонтные работы коснутся не всех домов, расположенных в центральной части города, а лишь тех зданий, жители которых подали заявки в мэрию.

«Кирова, 2а (это дом на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса), и два находящихся рядом дома: Кирова, 67 и 69 (перекресток улиц Славы и улиц Кирова)», - уточнил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

На ремонт планируют выделить порядка 13,5 миллиона рублей. 1-5% от стоимости необходимых работ заплатят сами жители.

«Мы согласны тоже частично вложиться, естественно, потому что мы здесь живем и нам хотелось бы, чтобы здесь было красиво. Но нам нужна помощь, сами мы не потянем», - отметила горожанка.

Некоторые особо страшные дома Пензы маскируют с помощью баннеров, это дешевле, чем ремонт фасадов. А облик города потрепанные временем сооружения уже не портят.