18.07.2018 | 16:31

Город Спутник растет на глазах. За 10 лет он превратился в современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Все, кто приезжает в Спутник, отмечают его индивидуальность. Это не типовая застройка, каждый дом возведен в соответствии с дизайнерским замыслом.

Цель руководства компании – вывести Спутник на европейский уровень. Это касается и архитектурных решений, и обустройства общественных пространств. Однако уже сейчас иностранцы с восторгом отзываются о микрорайоне.

«Город Спутник – восхитительное место. Здесь есть все необходимое для отдыха с семьей. Думаю, это лучшее место в Пензе», - отметил житель Колумбии Омар.

«Это очень хорошее место, очень красивое, мы часто приходим сюда. Здесь развитая инфраструктура. Мы играем на пляже в волейбол, делаем барбекю, иногда катаемся на скейтах», - рассказал гость из Индии Мелвин.

«Здесь прекрасная природа, очень дружелюбные и веселые люди», - подчеркнул житель Бангладеш Ашик.

Большинство людей, попавших на видео, приехали в Россию на чемпионат мира по футболу. На фонтанной площади Спутника проходили прямые трансляции матчей, которые посещали иностранцы. Жители микрорайона с удовольствием общались и фотографировались с гостями.

«Здесь большой экран, места достаточно для всех зрителей», - заметил житель Египта Салим.

«Здесь такая река, такой воздух!» - восторгался болельщик из Ирака Мухаммед.

Спутник будет и дальше расти, развиваться и удивлять жителей и гостей своей красотой. В ближайших планах – обустройство свадебной зоны и создание молодежной, строительство трех детских садов на 120 мест каждый, большого торгового центра и трех школ, пешеходной улицы, вдоль которой расположатся фонтаны, магазины и кафе.

Связаться с застройщиком можно по телефону 28-28-20 или придя в офисы продаж по адресам: улица Радужная, 1, Московская, 107, и проспект Строителей, 82.