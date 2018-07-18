Город Спутник растет на глазах. За 10 лет он превратился в современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Все, кто приезжает в Спутник, отмечают его индивидуальность. Это не типовая застройка, каждый дом возведен в соответствии с дизайнерским замыслом.
Цель руководства компании – вывести Спутник на европейский уровень. Это касается и архитектурных решений, и обустройства общественных пространств. Однако уже сейчас иностранцы с восторгом отзываются о микрорайоне.
«Город Спутник – восхитительное место. Здесь есть все необходимое для отдыха с семьей. Думаю, это лучшее место в Пензе», - отметил житель Колумбии Омар.
«Это очень хорошее место, очень красивое, мы часто приходим сюда. Здесь развитая инфраструктура. Мы играем на пляже в волейбол, делаем барбекю, иногда катаемся на скейтах», - рассказал гость из Индии Мелвин.
«Здесь прекрасная природа, очень дружелюбные и веселые люди», - подчеркнул житель Бангладеш Ашик.
Большинство людей, попавших на видео, приехали в Россию на чемпионат мира по футболу. На фонтанной площади Спутника проходили прямые трансляции матчей, которые посещали иностранцы. Жители микрорайона с удовольствием общались и фотографировались с гостями.
«Здесь большой экран, места достаточно для всех зрителей», - заметил житель Египта Салим.
«Здесь такая река, такой воздух!» - восторгался болельщик из Ирака Мухаммед.
Спутник будет и дальше расти, развиваться и удивлять жителей и гостей своей красотой. В ближайших планах – обустройство свадебной зоны и создание молодежной, строительство трех детских садов на 120 мест каждый, большого торгового центра и трех школ, пешеходной улицы, вдоль которой расположатся фонтаны, магазины и кафе.
Связаться с застройщиком можно по телефону 28-28-20 или придя в офисы продаж по адресам: улица Радужная, 1, Московская, 107, и проспект Строителей, 82.