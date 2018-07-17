17.07.2018 | 16:02

Пензенская региональная общественная организация «Благо Дарю» приступила к реализации проекта «Большая маленькая Пенза». Инициатива направлена на популяризацию деятельности некоммерческих организаций, в частности социально ориентированной работы, через интернет-канал.

«Чтобы люди знали, что такое благотворительность в нашем регионе, как и кому можно помочь. Мы сделали этот проект, потому что увидели неосведомленность очень многих людей о том, где они могут получить бесплатную и качественную помощь», - подчеркнула исполнительный директор ПРОО «Благо Дарю» Виктория Хачатурян.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Героями социальной передачи «Большая маленькая Пенза» станут представители некоммерческих организаций, которые расскажут о различных видах социальной практики в городе.