17.07.2018 | 17:44

Общественные контролеры-эксперты проверили, знают ли пензенцы, в ведении какой организации находятся их многоквартирные дома, как устанавливают тарифы на содержание и ремонт жилья и каков их размер.

В офис управляющей компании горожане идут лишь тогда, когда возникают серьезные проблемы, да и то не все и всегда. В ООО «УК-Союз», кроме вывески у входной двери и указателя на стене, нет никакой информации: ни лицензии (копия должна быть в доступном для потребителей месте), ни стенда с различными сведениями.

На радушный прием специалистам, которые проверяли, как соблюдается законодательство в части предоставления информации потребителям коммунальных услуг, надеяться не приходилось. Мужчина, представившийся в прошлый раз директором компании, и теперь к общению явно не был расположен.

«У нас информация здесь, она есть, но мы не можем пока вас допустить. Сначала мы решим все наши внутренние вопросы и тогда с вами уже поговорим», - пояснил он и захлопнул дверь.

«Информация ни в коем случае не должна размещаться ни за каким ключом, ни в какой-то закрытой комнате. Пришел любой человек, независимо от того, совещание у них, работают они или нет, он подошел к стенду и читает необходимую для него информацию», - подчеркнула общественный контролер-эксперт Любовь Кошелева.

По данным системы «ГИС ЖКХ», в ведении этой компании 10 многоквартирных домов. До недавнего времени в списке была и многоэтажка по адресу Мира, 18. Однако инициативные собственники утверждают, что не выбирали эту организацию.

«У нас не было собрания, люди не знали о переходе в другую управляющую компанию. Нас каким-то образом, как баранов, перевели в другое стадо, не спросив», - возмутилась жительница дома Елена Анищенко.

Эксперты общественной организации выступили в защиту интересов потребителей.

«Если управляющая компания продолжает игнорировать требования законодательства, то, что предусмотрено 354-м постановлением правительства, ассоциация потребителей оставляет за собой право подать исковое заявление в суд, чтобы судебные органы своим решением обязали устранить эти недостатки», - сообщил общественный контролер-эксперт Станислав Яшин.

Контролеры составили акт своей проверки. Его копию направят в жилищную инспекции области.