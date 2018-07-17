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Общество | В Пензе контролеры-эксперты проверили управляющие компании

17.07.2018|17:44
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Общественные контролеры-эксперты проверили, знают ли пензенцы, в ведении какой организации находятся их многоквартирные дома, как устанавливают тарифы на содержание и ремонт жилья и каков их размер.

В офис управляющей компании горожане идут лишь тогда, когда возникают серьезные проблемы, да и то не все и всегда. В ООО «УК-Союз», кроме вывески у входной двери и указателя на стене, нет никакой информации: ни лицензии (копия должна быть в доступном для потребителей месте), ни стенда с различными сведениями.

На радушный прием специалистам, которые проверяли, как соблюдается законодательство в части предоставления информации потребителям коммунальных услуг, надеяться не приходилось. Мужчина, представившийся в прошлый раз директором компании, и теперь к общению явно не был расположен.

«У нас информация здесь, она есть, но мы не можем пока вас допустить. Сначала мы решим все наши внутренние вопросы и тогда с вами уже поговорим», - пояснил он и захлопнул дверь.

«Информация ни в коем случае не должна размещаться ни за каким ключом, ни в какой-то закрытой комнате. Пришел любой человек, независимо от того, совещание у них, работают они или нет, он подошел к стенду и читает необходимую для него информацию», - подчеркнула общественный контролер-эксперт Любовь Кошелева.

По данным системы «ГИС ЖКХ», в ведении этой компании 10 многоквартирных домов. До недавнего времени в списке была и многоэтажка по адресу Мира, 18. Однако инициативные собственники утверждают, что не выбирали эту организацию.

«У нас не было собрания, люди не знали о переходе в другую управляющую компанию. Нас каким-то образом, как баранов, перевели в другое стадо, не спросив», - возмутилась жительница дома Елена Анищенко.

Эксперты общественной организации выступили в защиту интересов потребителей.

«Если управляющая компания продолжает игнорировать требования законодательства, то, что предусмотрено 354-м постановлением правительства, ассоциация потребителей оставляет за собой право подать исковое заявление в суд, чтобы судебные органы своим решением обязали устранить эти недостатки», - сообщил общественный контролер-эксперт Станислав Яшин.

Контролеры составили акт своей проверки. Его копию направят в жилищную инспекции области.

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Гость|17.07.2018 18:34|

Одни контролеры, блин

Гость|17.07.2018 18:36|

penzainform.ru писал(a):

Его копию направят в жилищную инспекции области.
А дальше-то что? Получается жилинспекция сама не в состоянии проверить управляйки?

Гость|17.07.2018 18:56|

Как они проверяли , мы видели по 11 каналу . Их не пустили даже на порог .ВОТ ЭТО ПРОВЕРКА !!!

Гость|17.07.2018 19:06|

Это еще,что за контроллеры выискались? Ржу не могу.

Гость|17.07.2018 19:09|

Контролер- эксперт сходи проверь водоканал,тнс- энерго и т.д.и пусть 11 канал покажет,как они там проведут проверку.

Гость|17.07.2018 19:10|

да уж жилинспекция бездействует.Гость писал(a):

|17.07.2018 19:09|

Контролер- эксперт сходи проверь водоканал,тнс- энерго и т.д.и пусть 11 канал покажет,как они там проведут проверку.

ход мысли верный поддерживаю

Гость|17.07.2018 19:34|

Явно купленный сюжет, начали за информацию, закончили тем, что якобы дом перешёл незаконно. Просто война управляек, одни платят, чтобы поливали грязью другие управляйки . А сюжет явно высосан из пальца.

Гость|17.07.2018 19:49|

Прикол кто не знает что бы обжаловать в суд протокол общего собрания мкд не обходимо всех собствеников мкд уведомить об этом т.е. о намерениях обратится с иском в суд. А прикол в том если в доме 300 квартир и вот всех собствеников надо уведомить а как письменно по почте, ну можно и подросьпись а еще при этом надо в суд представить реестор всех по фамильный список собствеников ( а вот где его взять не ясно) выписки так то можно взять и заказать но они платные.

Гость|17.07.2018 19:53|

Это плановая проверка, то плохо к ней подготовились. Если это оплаченная кем то проверка, то дурно пахнет. Ну чо за Ассоциация так мелко плавает...

Гость|17.07.2018 21:07|

Ещё не ворошили тему с Инвест Гарант и Бизнес Партнёр, там в настоящее время пока около 3000 пострадавших от действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов. Почему об этом СМИ молчит?!

Гость|17.07.2018 21:13|

Вы дурачки? Зачем им свои деньги отнесли??? Хотели больше навариться? ну не вышло...

Гость|18.07.2018 06:22|

Равнодушие и безразличие собственников жилья- разгул мошенничества этих управляющих компаний.

Гость|18.07.2018 09:08|

Органы контроля в Пензе не работают. В городе творится беспредел. Как хотят ,так и воротят городом властьимущие. И никакой управы на них.

Гость|18.07.2018 10:28|

В городе творится правовой беспредел.Это точно!

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