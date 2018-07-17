Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 июл 2018|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+17oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.13  |  $  62.90

Общество | Ремонт зданий на центральных улицах Пензы начнут уже в июле

17.07.2018|17:57
Печать

В Пензе активизируют работу по ремонту фасадов, крыш, входных групп зданий, расположенных на красных линиях. Такое поручение главам администраций районов города, управлений градостроительства и архитектуры и ЖКХ дал мэр Виктор Кувайцев на совещании во вторник, 17 июля.

«Знаю, что возможность ускорить эту работу есть. Посмотрите, где можно сократить сроки подготовки документации. К ремонту фасадов нужно приступить в июле», - процитировала мэра пресс-служба.

16 июля на планерке в правительстве глава региона Иван Белозерцев заявил, что недоволен работой администрации Пензы по ремонту зданий в центре города.

«Здания должны ремонтироваться. Благоустройство должно быть комплексным, не только дороги и освещение, но и здания. Есть фасады, требующие ремонта, а власть не пришла, это плохо. Активизируйте работу», - обратился губернатор к мэру Пензы.

Иван Белозерцев напомнил, что давал поручение встречаться с собственниками зданий в центре города и обсуждать с ними возможность ремонта, и попросил подготовить ему отчет о проведенной работе.

0
0
0
0
Гость|17.07.2018 18:15|

немытые центральные улицы не спасет даже ремонт зданий . все здания будут всегда грязными и пыльными.

Гость|17.07.2018 18:33|

улицы не моют , а слегка опрыскивают. и удивляемся : жители пензы мрут катастрофически от легочных заболеваний. чем мы дышим???!!! грязищей и пылищей. хотя отцы города : военный,хозяйственник и врач.

Гость|17.07.2018 18:34|

Сегодня прошёлся пешочком от Метро на Карпинского до Глобуса. Дворами. Видел - типо собираются ремонтировать дороги внутриквартальные. Колдоёбины большие засыпаны щебёнкой.

Потом пошёл дождь. И на моих глазах эту "щебёнку" стало смывать струями воды.

Кто с****ил мои деньги, которые я плачу в виде транспортного налога?

Гость|17.07.2018 18:35|

каждый день пензу накрывает ядовитая вонь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|17.07.2018 18:35|

Только на центральные улицы "расщедрились"?

Гость|17.07.2018 18:37|

вот сейчас дождь,но вонь все равно присутствует.

Гость|17.07.2018 18:37|

Трактором со щеткой поднимают пыль !!!Это они так очищают улицы от грязи!!!!!

Гость|17.07.2018 18:48|

Около крыльца Областной Администрации в этом году погибли шикарные липы. Просто засохли.Одну уже спилили. Кто знает причину?

Гость|17.07.2018 18:51|

Гость писал(a):

Трактором со щеткой поднимают пыль !!!Это они так очищают улицы от грязи!!!!!
Это они Юркину Кашу 5см будоражат. А что поливалку надо вслед запускать - умишка маловато. А ты дыши, дыши потом этим облаком песко-солёного говна имени Юры Ильина.

Гость|17.07.2018 19:32|

Белым мрамором надо отделать и после этого красить и белить больше не надо будет.Жадные все на мрамор денег жалко.

Гость|17.07.2018 20:17|

Дом по ул. Славы 5, напротив гостиницы "Пенза" в ужасном состоянии.

Гость|17.07.2018 20:36|

Какие же люди противные... Вам ремонтируют дороги,тратуары,озеленяют улицы,ремонтируют здания,приводят в порядок город... никогда такого небыло!! Свиньи,вонь от вас и стоит а не от пыли.... Вы курите,плюете,блю... и бросаете мусор!а валите все на власти... Я за всю жизнь в Пензе не видела что б столько делали, сколько за эти 2 года!

Гость|17.07.2018 21:13|

Запретите облепливать фасады старинных домов в центре плиткой и разукрашивать во все цвета радуги одно и то же здание, но с разными собственниками или арендаторами. Должно быть единообразие, а не как сейчас - у кого на что фантазии хватило, то и нагородили.

Гость|17.07.2018 21:14|

Гость писал(a):

Дом по ул. Славы 5, напротив гостиницы "Пенза" в ужасном состоянии.
А вы видели тротуар напротив гостиницы "Пенза"? Шею же можно свернуть проходя под этими ёлками. Плюс ко всему там темно.

Гость|18.07.2018 01:11|

Ремонт зданий в центре начнут уже в июле??? Сегодня 17 июля, а ремонт не начат!!! Ремонт должен быть закончен в ИЮНЕ!!!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!