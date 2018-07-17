17.07.2018 | 17:57

В Пензе активизируют работу по ремонту фасадов, крыш, входных групп зданий, расположенных на красных линиях. Такое поручение главам администраций районов города, управлений градостроительства и архитектуры и ЖКХ дал мэр Виктор Кувайцев на совещании во вторник, 17 июля.

«Знаю, что возможность ускорить эту работу есть. Посмотрите, где можно сократить сроки подготовки документации. К ремонту фасадов нужно приступить в июле», - процитировала мэра пресс-служба.

16 июля на планерке в правительстве глава региона Иван Белозерцев заявил, что недоволен работой администрации Пензы по ремонту зданий в центре города.

«Здания должны ремонтироваться. Благоустройство должно быть комплексным, не только дороги и освещение, но и здания. Есть фасады, требующие ремонта, а власть не пришла, это плохо. Активизируйте работу», - обратился губернатор к мэру Пензы.

Иван Белозерцев напомнил, что давал поручение встречаться с собственниками зданий в центре города и обсуждать с ними возможность ремонта, и попросил подготовить ему отчет о проведенной работе.