19.05.2018 | 12:01

В субботу, 19 мая, в администрации Пензы прошло рабочее совещание по вопросу благоустройства города.

АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» нарушило сроки восстановления дорожного полотна в районе дома № 11 в Жемчужном проезде, около дома № 17 на Мирской, у домов № 1 и 5 на улице Ворошилова, в районе дома № 41Б на Коммунистической, дома № 15 на улице 8 Марта, дома № 5 на улице Плеханова, дома № 142 на улице Суворова, дома № 158 на улице Аустрина и домов № 15, 16, 17 и 18 на Минской.

«По информации МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», по состоянию на сегодняшний день на контроле находится 46 разрытий АО «Т плюс Теплосеть Пенза», из них 29 просрочены, 14 находятся в работе», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Выслушав участников совещания, глава администрации Виктор Кувайцев поручил проконтролировать, чтобы работы были выполнены в кратчайшие сроки.

«В случае неисполнения нужно применять меры административного воздействия», - заявил он.

Еще одна задача ответственных за благоустройство – выполнение покрасочных работ.

«Привести заборы, находящиеся в муниципальной собственности, в надлежащее состояние. Благоустройством нужно заниматься постоянно», - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что за нарушения при выполнении земельных работ АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» оштрафовали на 870 тысяч рублей.