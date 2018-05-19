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Общество | Педагог из зареченского лицея победила на областном конкурсе «Учитель года»

19.05.2018|11:12
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Надежда Петрунина из лицея № 230 Заречного победила на региональном конкурсе «Учитель года - 2018». Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу, 18 мая, в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Преподаватель математики представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«В Пензенской области «учитель - это звучит гордо», - заявила победительница.

Второе место заняли учитель музыки из пензенской школы № 18 Оксана Игнатьева и учитель физики и астрономии из школы № 56 Елена Королева. Петр Девятаев, преподающий математику в школе села Рамзай, и Ольга Сюзюмова, обучающая ребят из бессоновской школы иностранному языку, замкнули тройку призеров.

Надежда Петрунина получила денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье места, смогут распорядиться 70 и 50 тысячами рублей соответственно. Их соперники по заочному туру отмечены суммами в 10 тысяч рублей, лауреаты очного тура получили по 30 тысяч рублей.

Источник — Фото minobr.pnzreg.ru
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