19.05.2018 | 11:12

Надежда Петрунина из лицея № 230 Заречного победила на региональном конкурсе «Учитель года - 2018». Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу, 18 мая, в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Преподаватель математики представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«В Пензенской области «учитель - это звучит гордо», - заявила победительница.

Второе место заняли учитель музыки из пензенской школы № 18 Оксана Игнатьева и учитель физики и астрономии из школы № 56 Елена Королева. Петр Девятаев, преподающий математику в школе села Рамзай, и Ольга Сюзюмова, обучающая ребят из бессоновской школы иностранному языку, замкнули тройку призеров.

Надежда Петрунина получила денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье места, смогут распорядиться 70 и 50 тысячами рублей соответственно. Их соперники по заочному туру отмечены суммами в 10 тысяч рублей, лауреаты очного тура получили по 30 тысяч рублей.