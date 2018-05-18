18.05.2018 | 11:46

Прокуратура Вадинского района провела проверку в местной спортивной школе и зафиксировала многочисленные нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства, а также Закона «О физической культуре и спорте в РФ».

Так, в здании не работают туалет и душевая для девочек, светильники искусственного освещения и вторые водонагреватели в душевых. В санитарных помещениях нет мыла, полотенец и туалетной бумаги, отсутствуют средства для дезинфекции душевых и санузлов.

Помимо этого, специалисты выяснили, что на втором ярусе строения несколько кресел для посадки зрителей в нарушение требований СанПиН заменили на физкультурные тренажеры.

В связи с этим территориальный орган Роспотребнадзора оштрафовал руководителя спортивной школы на 1 000 рублей.

«С целью устранения допущенных нарушений закона директору названной организации дополнительного образования и начальнику отдела образования Вадинского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.