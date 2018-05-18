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Общество | В Пензенском районе ревнивца обязали компенсировать жене моральный вред

18.05.2018|14:45
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Вступило в силу решение Пензенского районного суда, по которому с 40-летнего мужчины взыскана компенсация морального вреда за нанесение побоев супруге.

В марте 2015 года сельчанин заехал за женой на работу и пригласил поговорить. Он завез ее в лес за детской железной дорогой и, подозревая в изменах, начал избивать - сначала в салоне, затем в лесу.

Женщина испытала сильную боль и некоторое время не могла видеться с маленькой дочерью, опасаясь травмировать ее психику своим внешним видом.

В том же году вина мужчины в нанесении побоев была доказана, но уголовное дело в отношении него было прекращено по амнистии.

Жена потребовала взыскать с мужа компенсацию морального вреда в размере 18 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя, и суд встал на ее сторону.

Обидчик с решением служителей Фемиды не согласился и подал апелляцию. Он заявил, что нанесенные им телесные повреждения были легкими и не сказались на здоровье супруги.

А вот факт измен с ее стороны, впоследствии спровоцировавших расторжение брака, подтвердился предоставленной суду электронной перепиской.

Тем не менее решение Пензенского районного суда было оставлено без изменения.

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Гость|18.05.2018 15:44|

Рогоносец,

Гость|18.05.2018 16:32|

А пензенский районный суд за измены? Сначала мужу, дальше Родине!

Имя: Гость
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