18.05.2018 | 14:45

Вступило в силу решение Пензенского районного суда, по которому с 40-летнего мужчины взыскана компенсация морального вреда за нанесение побоев супруге.

В марте 2015 года сельчанин заехал за женой на работу и пригласил поговорить. Он завез ее в лес за детской железной дорогой и, подозревая в изменах, начал избивать - сначала в салоне, затем в лесу.

Женщина испытала сильную боль и некоторое время не могла видеться с маленькой дочерью, опасаясь травмировать ее психику своим внешним видом.

В том же году вина мужчины в нанесении побоев была доказана, но уголовное дело в отношении него было прекращено по амнистии.

Жена потребовала взыскать с мужа компенсацию морального вреда в размере 18 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя, и суд встал на ее сторону.

Обидчик с решением служителей Фемиды не согласился и подал апелляцию. Он заявил, что нанесенные им телесные повреждения были легкими и не сказались на здоровье супруги.

А вот факт измен с ее стороны, впоследствии спровоцировавших расторжение брака, подтвердился предоставленной суду электронной перепиской.

Тем не менее решение Пензенского районного суда было оставлено без изменения.