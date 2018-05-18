Вступило в силу решение Пензенского районного суда, по которому с 40-летнего мужчины взыскана компенсация морального вреда за нанесение побоев супруге.
В марте 2015 года сельчанин заехал за женой на работу и пригласил поговорить. Он завез ее в лес за детской железной дорогой и, подозревая в изменах, начал избивать - сначала в салоне, затем в лесу.
Женщина испытала сильную боль и некоторое время не могла видеться с маленькой дочерью, опасаясь травмировать ее психику своим внешним видом.
В том же году вина мужчины в нанесении побоев была доказана, но уголовное дело в отношении него было прекращено по амнистии.
Жена потребовала взыскать с мужа компенсацию морального вреда в размере 18 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя, и суд встал на ее сторону.
Обидчик с решением служителей Фемиды не согласился и подал апелляцию. Он заявил, что нанесенные им телесные повреждения были легкими и не сказались на здоровье супруги.
А вот факт измен с ее стороны, впоследствии спровоцировавших расторжение брака, подтвердился предоставленной суду электронной перепиской.
Тем не менее решение Пензенского районного суда было оставлено без изменения.
Рогоносец,