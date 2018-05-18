Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|11:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+22oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

Общество | В Пензе судебный пристав нашел автомобиль должника через приложение

18.05.2018|09:52
Печать

Сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов России нашел во дворе жилого дома автомобиль, принадлежащий должнику. Пензенец, за которым числится машина, не выплатил более двух миллионов рублей.

В связи с этим на «Ладу-Калину» был наложен арест.

«Если должник не погасит задолженность, автомобиль будет реализован. Денежные средства от реализации будут направлены на погашение долга», - сообщили в пресс-службе управления.

Приложение «Мобильный розыск» было разработано для поиска должников среди владельцев автомобилей в январе 2016 года. Пристав сканирует государственные номера машины и проверяет, ведется ли в отношении ее собственника исполнительное делопроизводство.

0
0
0
0
 
Гость|18.05.2018 10:16|

Что там за комики работают?

Калиной двум миллионам угрожают, вместе с должниками ходят кладбища убирать под ручку, Ильина год найти не могли, про Савина вообще молчу.

Гость|18.05.2018 10:29|

С Вени, Паши и компании ущерб нанесённый государству стребовали или так, "кишка тонка"?

Гость|18.05.2018 11:09|

Пензенский жоповоз ни когда с машиной не расстанется. Если это происходит то траур минимум на год.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 