18.05.2018 | 09:52

Сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов России нашел во дворе жилого дома автомобиль, принадлежащий должнику. Пензенец, за которым числится машина, не выплатил более двух миллионов рублей.

В связи с этим на «Ладу-Калину» был наложен арест.

«Если должник не погасит задолженность, автомобиль будет реализован. Денежные средства от реализации будут направлены на погашение долга», - сообщили в пресс-службе управления.

Приложение «Мобильный розыск» было разработано для поиска должников среди владельцев автомобилей в январе 2016 года. Пристав сканирует государственные номера машины и проверяет, ведется ли в отношении ее собственника исполнительное делопроизводство.