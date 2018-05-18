18.05.2018 | 14:59

Более 90 ребят сражались за награды военно-спортивной спартакиады кадетских формирований на приз Героя России А. А. Сергеева, которая проходила на стрельбище регионального УФСИН России 16 и 17 мая. Как сообщили в пресс-службе управления, в 2018 году мероприятие организуют в девятый раз.

Участникам соревнований нужно было продемонстрировать навыки строевой и физической подготовки и оказания первой медицинской помощи, а также собрать и разобрать автомат. Помимо этого, кадеты должны были ответить на вопросы из области военной истории и правоведения.

От регионального УФСИН России выступала команда отряда «Юный снецназовец», которым руководит ветеран уголовно-исполнительной системы Александр Матюшов.

В старшей группе победу праздновали кадеты пензенской школы № 30, в младшей – команда «Морских кадетов» из чемодановской школы. Ребята получили награды из рук председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрия Краснова и начальника отдела специального назначения «Фобос» регионального УФСИН Дмитрия Макаричева.

На мероприятии также присутствовал начальник областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Владислав Муравьев.

«Сегодня приятно смотреть на активных, молодых, спортивных ребят. Вы – будущее нашего региона, страны, потому что каждый из вас мотивирован на серьезные успехи в спорте, учебе, общественной деятельности», - отметил он.