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Общество | В Пензе главный криминалист РФ поможет в поисках пропавшей женщины

18.05.2018|10:52
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В четверг, 17 мая, в Пензу прибыл руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис. Он приехал для оказания практической помощи в деле об исчезновении женщины на территории Пензенской области в 2014 году.

На проведенном им оперативном совещании были обсуждены основные версии обстоятельств безвестного отсутствия потерпевшей, которые в интересах следствия не озвучиваются.

По данному уголовному делу допрошено более 750 человек, проведено 64 судебные экспертизы, 123 обыска (выемки), 48 осмотров мест происшествия, 15 личных приемов потерпевших.

«Зигмундом Ложисом отмечено, что выполнен большой объем работы, даны конкретные указания и поручения следователям, криминалистам и оперативным сотрудникам, намечены дополнительные мероприятия, связанные с организацией расследования данного уголовного дела», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Зигмунд Ложис также обсудил с криминалистами методы использования современной техники и обеспечение новейшим оборудованием.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|18.05.2018 11:17|

Сам Зигмунд приехал. Интересно, что это за женщина, что заслужила внимания самого господина Ложис

Гость|18.05.2018 11:19|

penzainform.ru писал(a):

прибыл руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис
Он прибыл совсем не и-за этого. Скоро будет интересно.

Гость|18.05.2018 11:21|

Говорят, прихватили пензенских министров, и на них нужно качественно собрать материал.

Гость|18.05.2018 11:32|

Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!его активно на форуме обсуждают, вот--- http://linkto.eu/iforum

Гость|18.05.2018 11:35|

Иностранец приехал?

Имя: Гость
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