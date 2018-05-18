18.05.2018 | 10:52

В четверг, 17 мая, в Пензу прибыл руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис. Он приехал для оказания практической помощи в деле об исчезновении женщины на территории Пензенской области в 2014 году.

На проведенном им оперативном совещании были обсуждены основные версии обстоятельств безвестного отсутствия потерпевшей, которые в интересах следствия не озвучиваются.

По данному уголовному делу допрошено более 750 человек, проведено 64 судебные экспертизы, 123 обыска (выемки), 48 осмотров мест происшествия, 15 личных приемов потерпевших.

«Зигмундом Ложисом отмечено, что выполнен большой объем работы, даны конкретные указания и поручения следователям, криминалистам и оперативным сотрудникам, намечены дополнительные мероприятия, связанные с организацией расследования данного уголовного дела», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Зигмунд Ложис также обсудил с криминалистами методы использования современной техники и обеспечение новейшим оборудованием.