18.05.2018 | 16:56

Щурясь от майского солнца и вдыхая свежий утренний воздух, чиновники собрались на Олимпийской аллее. На время можно забыть о реализации важных муниципальных программ и проектов. С Западной Поляны стартовал традиционный велопробег представителей городской власти.

«Если посмотреть на контингент участников сегодняшнего заезда, то по их внешнему виду можно понять, что это люди, которые не просто любят активный образ жизни, но они еще и следят за своим внешним видом, за состоянием своего здоровья, и это, я думаю, может быть только положительным примером для нашего общества», - подчеркнул мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Юрий Ильин всем своим видом и бодрым настроением показал, насколько полезно ездить муниципальным служащим на работу на велосипеде.

«Небольшие «вспышки» спорта, конечно, всегда полезны, всегда тонизируют и несут большую пользу. В прошлом году мы ехали по тому же маршруту, а в этом, видите, уже улицы Захарова, Революционная и Большая Радищевская ремонтируются. Каждый велопробег дает нам определенный задел на следующий год», - отметил он.

Путь велосипедистов пролегал сначала по Западной Поляне. 25 здоровых духом чиновников растянулись длинной вереницей.

Скатившись под горку, сотрудники мэрии приблизились к месту работы - к зданию городской администрации они прибыли через 10 минут.

«Не так много это занимает времени. Больше удовольствия - пока утром свежий, чистый воздух, подышать. Опять же, видно все огрехи - на велосипеде качество дорожного покрытия лучше ощущается, чем на автомобиле», - добавил Виктор Кувайцев.