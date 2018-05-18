18.05.2018 | 15:13

На заседании комиссии гордумы глава администрации Октябрьского района города Пензы Евгений Гусейнов поднял вопрос о раздельном сборе мусора.

«Это проблема. Я согласен, работу надо усиливать и пропагандистским образом, чтобы люди приучались и привыкали», - отметил он.

В Октябрьском районе нет ни одной площадки, где люди могли бы в разную тару складывать пластик, бумагу и стекло.

Также чиновник озвучил другую проблему - наличие грандиозной мусорки в Заре. Она одна на весь микрорайон, и ненужное туда несут все, кто только может. Этот объект хотят ликвидировать и предложить горожанам подворовой вывоз отходов или установку евроконтейнеров у подъездов.

А вот главе Первомайского района Лидии Беляковой перед депутатами было чем похвастаться

«Для раздельного сбора мусора у нас только одна контейнерная площадка на улице Попова. На сегодняшний день она находится в хорошем состоянии, и этот вопрос можно дольше развивать. Эта площадка опытная, экспериментальная», - подчеркнула она.

Раньше этот контейнер стоял на улице Кирова, где не очень приглянулся людям. На Западной Поляне жители раздельный сбор мусора быстро освоили, а коммунальщики стали лучше следить за состоянием площадки.