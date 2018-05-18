18.05.2018 | 09:34

В пятницу, 18 мая, сотрудники администрации Пензы и мэр города Виктор Кувайцев присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 7:30 они в составе колонны отправились от Олимпийской аллеи к площади Маршала Жукова. Маршрут пролегал через улицы Ленинградскую, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина.

«Передвижение на велосипеде – прекрасная возможность укрепить здоровье и повысить настроение. Особо радует, что достаточно людей старшего поколения, которые передвигаются на этом демократичном и доступном виде транспорта. Желаю всем успехов и здоровья», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Мэр города выразил благодарность участникам «заезда» и пожелал успехов в работе.