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Общество | Пензенские чиновники приняли участие в акции «На работу на велосипеде»

18.05.2018|09:34
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В пятницу, 18 мая, сотрудники администрации Пензы и мэр города Виктор Кувайцев присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 7:30 они в составе колонны отправились от Олимпийской аллеи к площади Маршала Жукова. Маршрут пролегал через улицы Ленинградскую, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина.

«Передвижение на велосипеде – прекрасная возможность укрепить здоровье и повысить настроение. Особо радует, что достаточно людей старшего поколения, которые передвигаются на этом демократичном и доступном виде транспорта. Желаю всем успехов и здоровья», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Мэр города выразил благодарность участникам «заезда» и пожелал успехов в работе.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|18.05.2018 09:46|

А к Олимпийской аллее на машинах? Из дому надо было каждому. Вот тогда проблемы велосипедистов им немного были бы понятней. А так показуха, для отчёта.

Гость|18.05.2018 09:52|

В ПЕНЗЕ НЕГДЕ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДАХ, к чему это очковтирательство?

Гость|18.05.2018 09:54|

ГИБДД сопровождало?

Гость|18.05.2018 10:02|

Все что не делают,все под видеокамеру для отчёта. Систематически ничего не делается.

Гость|18.05.2018 10:08|

Ору с нашей администрации! Каждый год одно и тоже - показушный заезд на прокатных великах (которые наверняка нахаляву предоставляет МАУ Парк Белинского) от Олимпийской аллеи. Каждый раз народ осмеивает это в сети. Но пресс-службе мэрии видимо так нравится это потешное мероприятие, что его проводят снова и снова ))))))

Гость|18.05.2018 10:14|

Девица в узком платье на велосипеде - это феерично :))

Гость|18.05.2018 10:15|

реально ездили?

и как им понравился асфальт на Захарова?

на машине ещё ничего, а на 2 колесах можно навернуться на отличненько!

Гость|18.05.2018 10:24|

На последнем фото первый велосипедист с раздвинутыми ногами - Красава!

Гость|18.05.2018 10:26|

а когда чиновники примут участие в акции "дешевый, но качественный асфальт на дорогах"?

Гость|18.05.2018 10:27|

Отлично, машины значит чиновникам больше не нужны!

Продать их, а вырученные деньги передать на достройку домов обманутым дольщикам, на латание дыр на дорогах, восстановление планетария и т.д. и т.п.

Гость|18.05.2018 10:29|

Да, кстати, на Барковку дорогу должны начать делать.

Кому спасибо говорить?

Гость|18.05.2018 10:33|

Ездить нужно из дому и после работы домой на велике. Показуха.

Гость|18.05.2018 10:42|

Акции хорошо, а велодорожки нужны. Народ ездил бы на работу, сам знаю несколько человек, но боятся по дороге. Пока велодорожек не будет, акции ни о чем.

Гость|18.05.2018 10:43|

Скатились с горки, тут главное не педали крутить, а тормоз жать

Гость|18.05.2018 10:48|

Гость писал(a):

Девица в узком платье на велосипеде - это феерично :))
Секретарша, всё как положенно.

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Имя: Гость
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