18.05.2018 | 15:53

Ситуация с водоснабжением Березовки Колышлейского района находится на контроле у прокуратуры. Было установлено, что причиной отсутствия жидкости в домах на четырех улицах стал обвал скважины и засорение труб песком. Авария случилась больше месяца назад, но проблема до сих пор не разрешилась.

«У кого-то маленькие дети, у кого-то старые люди, больные. И стирать, и мыть, и все на свете. Даже в туалет у нас сходить некуда», - возмутилась жительница Березовки Надежда Михайлина.

«Мы в поле работаем, пыль, грязь, надо постираться, надо помыться. Где мы возьмем воду?» - посетовала сельчанка Валентина Барабанова.

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Колышлейского района, председатель кооператива «Водолей», который занимается водоснабжением Березовки, наказан.

«Привлечен к административной ответственности за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами. Ему внесено представление об устранении нарушения законодательства, оно находится на рассмотрении. Информация о необходимости принятия неотложных мер направлена в администрацию сельского совета», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура считает, что сейчас ответственные лица в селе не бездействуют.

«Закуплено 300 метров труб, производится их прокладка к другой скважине, находящейся в этом селе. Кроме того, организован подвоз воды населению», - добавила Светлана Артамонова.

Желанная вода должна начать поступать в дома жителей Березовки на следующей неделе.