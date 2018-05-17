17.05.2018 | 12:34

Стоимость квадратного метра в комплексе «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района составляет 14 650 рублей. Это самая низкая цена на новое жилье в регионе. Об этом шла речь на совещании в правительстве Пензенской области.

В настоящее время готова к реализации 71 квартира с полной отделкой. Построены подъездные пути и часть внутриквартальной автодороги, появилась остановка общественного транспорта, оборудуется детская площадка.

«Понятно, что на данном этапе люди остерегаются покупать квартиры в новом микрорайоне, поскольку, хоть он и находится рядом с городом, не благоустроен так, как хотелось бы. У нас только один выход - ситуацию будем вытягивать», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По его мнению, нужно срочно завершить все конкурсные процедуры, передать объекты новому застройщику и начать развивать социальную инфраструктуру.

Изначально предусматривалось строительство комплекса трехэтажных жилых домов с социально-бытовыми объектами. Должно было появиться более 70 жилых корпусов, детские сады, магазины, школа, автостоянки, спортивно-досуговый центр.

«В течение 2014-2015 годов было введено в эксплуатацию пять жилых домов общей площадью квартир 7,8 тыс. кв. метров. В апреле 2015 года строительство было приостановлено в связи с отсутствием финансовых средств у компании и неэффективным управлением», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.