Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 мая 2018|13:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+25oC
Завтра | Гроза |
  73.78  |  $  62.30

Общество | В ЖК «Чистые пруды» предельно снизили стоимость квадратного метра

17.05.2018|12:34
Печать

Стоимость квадратного метра в комплексе «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района составляет 14 650 рублей. Это самая низкая цена на новое жилье в регионе. Об этом шла речь на совещании в правительстве Пензенской области.

В настоящее время готова к реализации 71 квартира с полной отделкой. Построены подъездные пути и часть внутриквартальной автодороги, появилась остановка общественного транспорта, оборудуется детская площадка.

«Понятно, что на данном этапе люди остерегаются покупать квартиры в новом микрорайоне, поскольку, хоть он и находится рядом с городом, не благоустроен так, как хотелось бы. У нас только один выход - ситуацию будем вытягивать», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По его мнению, нужно срочно завершить все конкурсные процедуры, передать объекты новому застройщику и начать развивать социальную инфраструктуру.

Изначально предусматривалось строительство комплекса трехэтажных жилых домов с социально-бытовыми объектами. Должно было появиться более 70 жилых корпусов, детские сады, магазины, школа, автостоянки, спортивно-досуговый центр.

«В течение 2014-2015 годов было введено в эксплуатацию пять жилых домов общей площадью квартир 7,8 тыс. кв. метров. В апреле 2015 года строительство было приостановлено в связи с отсутствием финансовых средств у компании и неэффективным управлением», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

0
0
0
0
 
Гость|17.05.2018 12:52|

Веню потрясти не получится?

Гость|17.05.2018 12:59|

В гавне пусть живут,кто построил,и вместе с семьми,может дойдёт!

Гость|17.05.2018 13:03|

Ну и где вы найдёте столько дауншифтеров??)))

Гость|17.05.2018 13:04|

Гость писал(a):

ость|17.05.2018 12:52|

Веню потрясти не получится?

Не. Крыша серьёзная. Все уже "поимели-потратили". ) Да и... Без Него "и влас не падёт"... )

Гость|17.05.2018 13:22|

Смысл покупать? Сами же озвучили минималку 9 500.

Гость|17.05.2018 13:29|

Гость писал(a):

Гость|17.05.2018 13:22|

Смысл покупать? Сами же озвучили минималку 9 500.

Ну не все же... как Вы. )))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 