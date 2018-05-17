17.05.2018 | 12:40

В 2018 году открытие пляжного сезона в Заречном назначено на 1 июня.

Горожане смогут отдохнуть на воде в двух зонах отдыха: «Лесной» и «Солнечной». Сейчас там убирают бытовой мусор и другие посторонние предметы, устанавливают спасательные посты, а в отдельных местах – запрещающие купание знаки.

Некоторые зареченцы начали плавать в местных водоемах до открытия купального сезона. Однако следует помнить, что вода температурой ниже 17 градусов может быть опасной для человека из-за риска спазма сосудов, это грозит остановкой сердца или возникновением судорог.

Кроме того, в неочищенном водоеме железные конструкции, битое стекло и камни могут стать причиной травмы.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде, обращайтесь за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 или 112, с сотовых телефонов 60-80-05», - обратились к жителям закрытого города на портале «Заречье сегодня».