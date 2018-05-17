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Общество | В Заречном купальный сезон официально откроют 1 июня

17.05.2018|12:40
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В 2018 году открытие пляжного сезона в Заречном назначено на 1 июня.

Горожане смогут отдохнуть на воде в двух зонах отдыха: «Лесной» и «Солнечной». Сейчас там убирают бытовой мусор и другие посторонние предметы, устанавливают спасательные посты, а в отдельных местах – запрещающие купание знаки.

Некоторые зареченцы начали плавать в местных водоемах до открытия купального сезона. Однако следует помнить, что вода температурой ниже 17 градусов может быть опасной для человека из-за риска спазма сосудов, это грозит остановкой сердца или возникновением судорог.

Кроме того, в неочищенном водоеме железные конструкции, битое стекло и камни могут стать причиной травмы.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде, обращайтесь за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 или 112, с сотовых телефонов 60-80-05», - обратились к жителям закрытого города на портале «Заречье сегодня».

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Гость|17.05.2018 13:31|

а не рановато 1 июня или лосяшам пойдет ?

Гость|17.05.2018 13:33|

Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!его активно на форуме обсуждают, вот--- http://tok.pw/forum

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