Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 мая 2018|18:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+14oC
+24oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

Общество | В Пензенской области ветеранам начислят 10 тысяч рублей до 24 мая

17.05.2018|16:49
Печать

Живущим в Пензенской области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны начали доставлять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, назначенные в честь 73-й годовщины Победы.

В четверг, 17 мая, деньги перечислили 312 гражданам, получающим пенсию в кредитных учреждениях. Тем, кому она доставляется через почту, выплаты сделают в период с 17 по 23 мая.

10 тысяч рублей должны получить 174 инвалида и 656 участников войны – всего 830 человек.

«Единовременная выплата носит беззаявительный характер и произведена по имеющимся в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, документам. Единовременная выплата, которая была начислена, но не получена в связи со смертью гражданина, наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ», - сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|17.05.2018 17:08|

А что ж молодым мамам не начисляют по 10-ке в день детей?! Бьются за демографии,а продолжают поддерживать ветеранов ВОВ,которых реально воевавших нет-остались тыловики.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 