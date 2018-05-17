17.05.2018 | 16:49

Живущим в Пензенской области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны начали доставлять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, назначенные в честь 73-й годовщины Победы.

В четверг, 17 мая, деньги перечислили 312 гражданам, получающим пенсию в кредитных учреждениях. Тем, кому она доставляется через почту, выплаты сделают в период с 17 по 23 мая.

10 тысяч рублей должны получить 174 инвалида и 656 участников войны – всего 830 человек.

«Единовременная выплата носит беззаявительный характер и произведена по имеющимся в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, документам. Единовременная выплата, которая была начислена, но не получена в связи со смертью гражданина, наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ», - сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.