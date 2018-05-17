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Общество | В Пензе врачи освоили эндоскопическую пластику паховой грыжи

17.05.2018|12:12
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В среду, 16 мая, пензенские врачи посетили мастер-класс по современной хирургии паховой грыжи, который на базе областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко провел доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрий Петров.

«Дмитрий Юрьевич в реальном времени провел два хирургических вмешательства - эндоскопическую герниопластику левосторонней паховой грыжи и операцию на послеоперационной вентральной грыже с применением синтетических протезов», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Участники мастер-класса наблюдали операции в режиме видеоконференции, их ход комментировал профессор, доктор медицинских наук, врач-хирург высшей категории Анатолий Баулин.

«Эндоскопическая герниопластика или грыжесечение позволяет без серьезного хирургического вмешательства, через небольшие проколы в брюшной стенке ввести инструменты, отсечь грыжевой мешок, после чего подшить специальную укрепляющую сетку, поддерживающую брюшную стенку», - пояснили в минздраве.

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