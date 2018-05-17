17.05.2018 | 15:13

На базе Центра технологического обучения собрались самые активные папы Пензы - здесь проходит городской форум совета отцов. За круглым столом представители 45 образовательных учреждений обсудили, как сделать летний отдых безопасным для сыновей и дочерей.

«Мы как совет отцов все возможности предотвращения, как говорится, намотаем на ус и донесем до советов отцов в школах, чтобы знать и уметь предотвратить эти кризисные трагические ситуации», - подчеркнул председатель совета Михаил Шахов.

Одной из самых проблемных зон участники форума назвали Интернет, поэтому родителей попросили как можно чаще проверять, какие сайты посещают их дети, а также читать, что они пишут друг другу в социальных сетях.

«Наши с вами дети - дети электронного века, хотим мы этого или не хотим. Большинство из нас с вами росли во дворах, на природе, а они у нас взрослеют, к сожалению, в компьютерах», - отметил начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

Многие подростки, по несколько часов проводящие в Интернете, с трудом переносятся из виртуальной реальности в действительность, а потому, оказавшись на улице, к примеру, вблизи водоема, просто не знают, как себя вести.

«Выходя из компьютерных игр, они продолжают верить, им мерещится, что одна жизнь закончится, но есть еще четыре запасных, а их нет в действительности! Да и опыта общения с природой, к сожалению, современные дети имеют гораздо меньше», - добавил Юрий Голодяев.

В ближайшее время в Пензе будут организованы родительские патрули, которые с особой тщательностью займутся проверкой «диких» пляжей.