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Общество | В Пензе появится центр по обучению инвалидов поварскому ремеслу

17.05.2018|11:03
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В 2018 году на базе Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса создадут ресурсный центр по обучению инвалидов.

Деньги на эти цели - 3 млн 370 тысяч рублей - выделяются из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования». Софинансирование из регионального бюджета составит 293 тысячи рублей.

«На базе ресурсного центра будет осуществляться подготовка кадров в сфере питания», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость|17.05.2018 11:19|

penzainform.ru писал(a):

создадут ресурсный центр по обучению инвалидов.

Здоровым когда работа будет?

Гость|17.05.2018 11:50|

Отмыть бабло для галки.

Имя: Гость
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