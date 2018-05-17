17.05.2018 | 11:03

В 2018 году на базе Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса создадут ресурсный центр по обучению инвалидов.

Деньги на эти цели - 3 млн 370 тысяч рублей - выделяются из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования». Софинансирование из регионального бюджета составит 293 тысячи рублей.

«На базе ресурсного центра будет осуществляться подготовка кадров в сфере питания», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.