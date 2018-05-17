17.05.2018 | 13:46

За период с января по март 2018 года в Пензенской области 18 женщин с диагнозом «ВИЧ» родили 18 детей.

«16 пар «мать-ребенок» получили трехэтапную химиопрофилактику; в послеродовом периоде все 18 новорожденных охвачены химиопрофилактикой», - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

20 мая, в третье воскресенье месяца, во всем мире отмечают День памяти жертв СПИДа.

За три первых месяца текущего года в Пензенской области зафиксировали 99 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, что на 4,2% выше показателей I квартала 2017 года.

Больше 42% инфицированных проживают в Пензе. Самые высокие показатели выявления заболеваемости – в Бессоновском, Малосердобинском, Кузнецком, Пачелмском, Пензенском и Тамалинском районах.

«Общая ситуация по ВИЧ-инфекции характеризуется тенденцией к умеренно выраженному росту заболеваемости», - сообщили в управлении.

За указанный период в регионе умерло 26 человек с ВИЧ. В области проживает около 4,4 тысячи человек с этим диагнозом.