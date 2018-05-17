17.05.2018 | 14:24

В администрации Пензы обнародовали итоги проверок соблюдения АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» правил благоустройства. Их проводили специалисты департамента ЖКХ.

К началу отопительного периода 2017-2018 гг. не были завершены земляные работы по аварийному ремонту сетей на 30 объектах. С 27 сентября 2017 года (старт отопительного сезона) по 18 апреля 2018-го (окончание) АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» проводило работы на 100 объектах, а с 19 апреля по 17 мая - еще на 34.

Благоустроены после разрытий 115 объектов. На 33 из них АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» с 12 апреля текущего года восстанавливало асфальтобетонное покрытие.

«Однако выборочная проверка выявила неудовлетворительное качество восстановительных работ. Испытания кернов, взятых с места осуществления земляных работ по ул. Циолковского, 33, показали недостаточный коэффициент уплотнения (0,96 при норме 0,99) и повышенное водонасыщение (5,3% при норме не более 4,5%) асфальтобетонной смеси», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По состоянию на 17 мая благоустройство не восстановлено на 49 объектах. Кроме того, в 10 местах, которые находятся на гарантии после работ АО «Т Плюс Теплосеть Пенза», не ликвидированы просадки и деформации асфальтобетонного покрытия.

Ресурсоснабжающей организации выдано 51 предписание на устранение выявленных недостатков. К 17 мая АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» нарушило сроки по 26 объектам.

«В 2018 году за нарушения при осуществлении земляных работ в отношении юридического лица АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» составлено 32 протокола об административных правонарушениях, из них 15 рассмотрено административными комиссиями, общая сумма наложенных штрафов составила 870 тыс. рублей», - резюмировали в мэрии.