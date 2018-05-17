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Общество | С начала года в области незаконно трудоустроились десятки мигрантов

17.05.2018|10:42
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С начала 2018 года в Пензенской области зафиксировали 51 нарушение миграционного законодательства при трудоустройстве иностранцев.

Во время рейда в Малой Валяевке сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД выяснили, что гражданин Таджикистана работает без документов, разрешающих трудовую деятельность. В отношении мужчины составили протокол, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Гражданина России, принявшего мигранта на работу, также привлекли к административной ответственности, за что он может заплатить 5 тысяч рублей штрафа.

«Обо всех фактах нелегального пребывания иностранцев на территории Пензенской области и осуществления ими трудовой деятельности сообщайте по телефону доверия управления по вопросам миграции УМВД 8-(8412)-63-25-67», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|17.05.2018 11:49|

А кто кому деньги платил за работу? Один бескорыстно давал стол и кров,а другой, в знак благодарности,также бескорыстно помогал по хозяйству.

Имя: Гость
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