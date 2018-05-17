17.05.2018 | 17:28

В региональном управлении Федеральной налоговой службы ждут от жителей Пензенской области сообщений о фактах выдачи заработной платы «в конвертах». Полученная информация будет использоваться в работе комиссий по легализации налоговой базы.

«На сегодняшний день остается значительным число работодателей малого и среднего бизнеса Пензенского региона, не выплачивающих налоги с заработной платы и иных доходов работников в полном объеме», - пояснили в пресс-службе управления.

При этом работники лишаются заслуженного пенсионного обеспечения и возможности оплаты больничных листов.

В первом квартале 2018 года состоялось 75 заседаний комиссий по легализации налоговой базы. Результатом стали 39,5 млн рублей, поступивших в бюджет (за счет НДФЛ и страховых взносов).

Сообщить о «серой зарплате» можно, позвонив по телефону (8412) 47-69-73, лично посетив налоговый орган, с помощью почты или на сайте налоговой.