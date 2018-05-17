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Общество | Пензенцам предлагают пожаловаться в налоговую на «зарплаты в конвертах»

17.05.2018|17:28
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В региональном управлении Федеральной налоговой службы ждут от жителей Пензенской области сообщений о фактах выдачи заработной платы «в конвертах». Полученная информация будет использоваться в работе комиссий по легализации налоговой базы.

«На сегодняшний день остается значительным число работодателей малого и среднего бизнеса Пензенского региона, не выплачивающих налоги с заработной платы и иных доходов работников в полном объеме», - пояснили в пресс-службе управления.

При этом работники лишаются заслуженного пенсионного обеспечения и возможности оплаты больничных листов.

В первом квартале 2018 года состоялось 75 заседаний комиссий по легализации налоговой базы. Результатом стали 39,5 млн рублей, поступивших в бюджет (за счет НДФЛ и страховых взносов).

Сообщить о «серой зарплате» можно, позвонив по телефону (8412) 47-69-73, лично посетив налоговый орган, с помощью почты или на сайте налоговой.

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Гость|17.05.2018 18:03|

Можно подумать налоговая не в курсе. Такая немаленькая контора, как Термодом,платит в конвертах с самого основания. Официальная зарплата минималка.

Гость|17.05.2018 18:20|

Чиновник говорит мне, что если я не буду платить налоги, то государство не сможет платить пенсию моему отцу, ему 87 лет, 48 лет трудового стажа. У меня вопрос: ГДЕ ДЕНЬГИ, КОТОРОЕ ГОСУДАРСТВО БРАЛО В ВИДЕ НАЛОГОВ С ЕГО ЗАРПЛАТЫ? И пока не будет ответа на этот вопрос, будем продолжать играть с государством в кошки-мышки.

Гость|17.05.2018 18:21|

Работники конечно пожалуются, и после вместо 30 серыми будут получать 18 белыми. Остальное - государству.

Это у вменяемого работодателя. Невменяемый - обидеться, и последствия предсказать сложно.

Гость|17.05.2018 18:26|

А ещё говорят что инопланетян не существует. Они среди нас, стоит только обратить внимание на их поступки и речь.

Гость|17.05.2018 18:34|

В региональном управлении Федеральной налоговой службы ждут от жителей Пензенской области сообщений о фактах выдачи заработной платы «в конвертах». Полученная информация будет использоваться в работе комиссий по легализации налоговой базы.
Ага, щас, разбежался.

«На сегодняшний день остается значительным число работодателей малого и среднего бизнеса Пензенского региона, не выплачивающих налоги с заработной платы и иных доходов работников в полном объеме»,
По другому не получится, процентов 80-90 малого да и среднего бизнеса накроется медным тазом.
При этом работники лишаются заслуженного пенсионного обеспечения и возможности оплаты больничных листов.
Пенсионного нас государство и так уже вполне легально лишило всех, окромя депутатов с чинками.

Имя: Гость
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