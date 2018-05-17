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Общество | Мобильная станция переливания крови вернулась на территорию больницы № 6

17.05.2018|15:16
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Мобильная станция переливания крови вновь начала принимать доноров на территории Пензенской городской клинической больницы им. Г. А. Захарьина. Ранее желающие сдавали кровь около областного онкологического диспансера.

Посетить мобильную станцию переливания можно с 9:00 до 12:30 каждый будний день. «При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Пензе или Пензенской области сроком не менее 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Перед процедурой запрещается курить и принимать лекарства. Употреблять алкоголь разрешено не позднее чем за 48 часов до процедуры.

Перед сдачей крови нужно исключить из рациона жирную, копченую, острую и жареную пищу, молочные, мясные, рыбные, колбасные продукты, масло и яйца, шоколад, орехи, бананы.

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Гость|17.05.2018 16:05|

Давно из рациона все исключили. Греча, доширак, каши. Иначе не выжить.

Имя: Гость
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