17.05.2018 | 09:48

Утром в четверг, 17 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев перед санитарной пятницей объехал районы города, чтобы определить, какие места еще нужно привести в порядок.

Мэр отметил, что уже проделана большая работа по благоустройству городских и придомовых территорий. На этом фоне особенно бросаются в глаза отдельные уголки и участки, которые требуется благоустроить.

Виктор Кувайцев поручил покрасить ограждения вдоль магистралей. По его мнению, руководителей предприятий необходимо призвать покрасить заборы вдоль их территорий, а энергетики должны вывезти кучи веток, спиленных ими еще в прошлом году по ходу линий электропередачи.

«Если энергетики и другие руководители не откликнутся, нужно применять к ним меры административного воздействия», - подчеркнул он.

Также он потребовал решить вопрос с владельцем большегруза, припаркованного под запрещающим знаком на улице Титова, сообщили в пресс-службе мэрии.