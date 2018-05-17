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Общество | Мэр Пензы призвал покрасить ограждения вдоль городских магистралей

17.05.2018|09:48
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Утром в четверг, 17 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев перед санитарной пятницей объехал районы города, чтобы определить, какие места еще нужно привести в порядок.

Мэр отметил, что уже проделана большая работа по благоустройству городских и придомовых территорий. На этом фоне особенно бросаются в глаза отдельные уголки и участки, которые требуется благоустроить.

Виктор Кувайцев поручил покрасить ограждения вдоль магистралей. По его мнению, руководителей предприятий необходимо призвать покрасить заборы вдоль их территорий, а энергетики должны вывезти кучи веток, спиленных ими еще в прошлом году по ходу линий электропередачи.

«Если энергетики и другие руководители не откликнутся, нужно применять к ним меры административного воздействия», - подчеркнул он.

Также он потребовал решить вопрос с владельцем большегруза, припаркованного под запрещающим знаком на улице Титова, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|17.05.2018 10:34|

А отдельные куски асфальта на магистралях в глаза Кувайцеву не бросаются?! Когда дороги в порядок приведут?!

Гость|17.05.2018 10:37|

Нормальные дороги, не дуди.

Гость|17.05.2018 10:37|

пусть песок сначала вывезут зимний

Гость|17.05.2018 10:41|

penzainform.ru писал(a):

Если энергетики и другие руководители не откликнутся, нужно применять к ним меры административного воздействия
Ой ты как!

Цирк, планетарий, интурист, канатная дорога, асфальт (8 марта, леонидовский путепровод и т.п.) вот он далеко ещё не полный список "брёвен", обманутые дольщики те вообще "дуболомы" ...

Гость|17.05.2018 11:09|

Покрасить и венки развесить напоминание жоповозам, что может сними случится если не соблюдать пдд.

Гость|17.05.2018 11:17|

А может лучше не вдоль магистралей, а поперек? Креативно и федеральные СМИ заинтересуются...

Гость|17.05.2018 11:31|

Люди неоднократно призывают мэра Пензы привести город в порядок. Везде грязь и пыль, просто позор.

Гость|17.05.2018 11:49|

penzainform.ru писал(a):

«Если энергетики и другие руководители не откликнутся, нужно применять к ним меры административного воздействия», - подчеркнул он.
Уже вам давно это надо было сделать или у администрации смелости хватает только с простыми людьми быстро вопросы решать и быстро штрафовать

Гость|17.05.2018 11:53|

А лучше не вдоль магистралей, а поперек запиздюрить! И креативно и федеральные СМИ привлекут...

Гость|17.05.2018 11:54|

penzainform.ru писал(a):

отметил, что уже проделана большая работа по благоустройству городских и придомовых территорий
Да лаааадно, где она, эта большая работа проделана? Временно живу в Заречном, каждый день приезжаю из Пензы (из центра города) после работы как в другой мир, Заречный настолько чист, опрятен, что чувствую себя на как курорте каком-то. Благоустройство Пензы ну просто рядом не стояло! Почему нельзя сделать просто, но красиво и чисто? Уберите грязь с дорог в первую очередь, посадите самые дешевые цветы на клумбы - и город заиграет. Сейчас ограждения вдоль магистралей покрасят, на краску сразу наметет ветром песок, неубранный с зимы, и будет атас как красиво!

ВИТЯ КИВАЙЦЕВ|17.05.2018 11:58|

НЕ БРЕШИТЕ, ПЕНЗЮКИ! В ПЕНЗЕ ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПРОВОДИТСЯ КОЛОССАЛЬНАЯ РАБОТА! ПЕНЗЮКИ, У ВАС ПРОСТО ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ!

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