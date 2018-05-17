В течение мая в Пензе должны установить 50 контейнеров, куда горожане смогут выбрасывать пластиковый мусор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В июле в городе планируют устроить семь площадок для выбрасывания пластика, стекла и бумаги по отдельности.
В 2017 году в Пензе поставили 240 контейнеров для селективного сбора мусора.
А смысл? Все это потом свозится на один полигон. Раздельный сбор мусора имеет смысл только если рядом есть заводы по его переработке. А так мы делаем вид, что заботимся о экологии за бюджетные деньги, но это только вид.