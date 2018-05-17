17.05.2018 | 12:55

В течение мая в Пензе должны установить 50 контейнеров, куда горожане смогут выбрасывать пластиковый мусор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В июле в городе планируют устроить семь площадок для выбрасывания пластика, стекла и бумаги по отдельности.

В 2017 году в Пензе поставили 240 контейнеров для селективного сбора мусора.