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Общество | К лету в Пензе появятся 50 контейнеров для сбора пластика

17.05.2018|12:55
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В течение мая в Пензе должны установить 50 контейнеров, куда горожане смогут выбрасывать пластиковый мусор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В июле в городе планируют устроить семь площадок для выбрасывания пластика, стекла и бумаги по отдельности.

В 2017 году в Пензе поставили 240 контейнеров для селективного сбора мусора.

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Гость|17.05.2018 13:06|

А смысл? Все это потом свозится на один полигон. Раздельный сбор мусора имеет смысл только если рядом есть заводы по его переработке. А так мы делаем вид, что заботимся о экологии за бюджетные деньги, но это только вид.

Гость|17.05.2018 13:15|

Господи,счастье то какое.держите нас в курсе.

Гость|17.05.2018 13:30|

потом напишите пожалуйста про карту расположения контейнеров

Гость|17.05.2018 13:34|

Гость писал(a):

Гость|17.05.2018 13:15|

Господи,счастье то какое.держите нас в курсе.

И "влас не падёт без воли Его".

Гость|17.05.2018 13:35|

Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!его активно на форуме обсуждают, вот--- http://tok.pw/forum

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