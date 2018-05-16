Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 мая 2018|18:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+24oC
Завтра | Гроза |
  73.78  |  $  62.30

Общество | Юрий Ильин указал подрядчикам на недостатки при ремонте дорог

16.05.2018|16:43
Печать

В Пензе для оперативного устранения выявленных недочетов будут принимать отремонтированные дороги участками. Об этом сообщил заместитель мэра Юрий Ильин в среду, 16 мая, на совещании с подрядчиками, работающими на городских магистралях.

В мэрии назначили специалиста, который осуществляет ежедневный контроль качества ремонта улично-дорожной сети с фотофиксацией. На совещании он указал подрядчикам на участки, где асфальтовое полотно или бордюрный камень уложены с нарушениями строительных норм.

«Нужно по всем названным адресам дороги привести в соответствие», - поставил задачу Юрий Ильин.

Заместитель мэра также назвал ряд участков, где есть необходимость в ямочном ремонте и застаиваются ливневые воды. Новому директору Департамента ЖКХ г. Пензы Максиму Иванкину предстоит взять их на контроль, сообщили в пресс-службе администрации.

Юрий Ильин обратил внимание собравшихся, что глава администрации города Виктор Кувайцев лично следит за тем, как в Пензе ремонтируются дороги, посещая улицы, где идут работы.

«Благодарен всем за работу, которая ведется в соответствии с намеченным графиком. Но прошу уделять пристальное внимание качеству, в том числе и при установке дорожных знаков», - резюмировал Юрий Ильин.

0
0
0
0
 
Гость|16.05.2018 17:15|

а когда Юрий Ильин выполнит свое обещание и восстановит тротуары, которые были испорчены во время "борьбы" со льдом? В частности, тротуары на ул. К.Маркса от парка Белинского до ул. Красной. Или только слова на ветер были

Гость|16.05.2018 17:19|

А дорога во дворах на Карпинского? После бомбежки наверное лучше, на джипах застрянешь. А Ильин говорит, что дорогу на баланс принимать не будет, типа нагрузка доя бюджета. То есть ее как бы нет. И депутаты заткнулись. У нас кто в городе рулит?

Гость|16.05.2018 17:33|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Ильин указал
Работа указателем - нет ничего лучше

Гость|16.05.2018 17:34|

Гость писал(a):

А дорога во дворах на Карпинского? После бомбежки наверное лучше, на джипах застрянешь. А Ильин говорит. И депутаты заткнулись. У нас кто в городе рулит?
В следующем году выборы, много обещаний от них услышишь!

Гость|16.05.2018 17:38|

penzainform.ru писал(a):

В мэрии назначили специалиста, который осуществляет ежедневный контроль качества ремонта улично-дорожной сети с фотофиксацией. На совещании он указал подрядчикам на участки, где асфальтовое полотно или бордюрный камень уложены с нарушениями строительных норм.
А где бы посмотреть на результаты исследования специалиста находящегося на бюджетном содержании.

А почему не наймёт специалиста по учёту например срезанной крошки?

Гость|16.05.2018 17:38|

вор

Гость|16.05.2018 17:44|

Мордой его по БУХОМУ мосту и "дорогой" на Барковку.

Гость|16.05.2018 17:47|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

Гость|16.05.2018 17:50|

Гость писал(a):

Мордой его по БУХОМУ мосту и "дорогой" на Барковку.
Гость писал(a):
От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно сделать красивым, теперь и жена захотела

Гость|16.05.2018 17:59|

Прошлый год по этой программе отремонтировали перекрёсток Володарского-Бакунина. А в мае,неделю назад ,провели там МЕЛКОЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ. Нормальное качество! Так держать!

Гость|16.05.2018 18:01|

Гость писал(a):

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
Отсоси у меня-и не надо тебе будет читать блоги и заниматься всякой шнягой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 