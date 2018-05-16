16.05.2018 | 16:43

В Пензе для оперативного устранения выявленных недочетов будут принимать отремонтированные дороги участками. Об этом сообщил заместитель мэра Юрий Ильин в среду, 16 мая, на совещании с подрядчиками, работающими на городских магистралях.

В мэрии назначили специалиста, который осуществляет ежедневный контроль качества ремонта улично-дорожной сети с фотофиксацией. На совещании он указал подрядчикам на участки, где асфальтовое полотно или бордюрный камень уложены с нарушениями строительных норм.

«Нужно по всем названным адресам дороги привести в соответствие», - поставил задачу Юрий Ильин.

Заместитель мэра также назвал ряд участков, где есть необходимость в ямочном ремонте и застаиваются ливневые воды. Новому директору Департамента ЖКХ г. Пензы Максиму Иванкину предстоит взять их на контроль, сообщили в пресс-службе администрации.

Юрий Ильин обратил внимание собравшихся, что глава администрации города Виктор Кувайцев лично следит за тем, как в Пензе ремонтируются дороги, посещая улицы, где идут работы.

«Благодарен всем за работу, которая ведется в соответствии с намеченным графиком. Но прошу уделять пристальное внимание качеству, в том числе и при установке дорожных знаков», - резюмировал Юрий Ильин.