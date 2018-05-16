16.05.2018 | 17:02

За вторник, 15 мая, на территории Пензенской области потушили пожары на площади 12,9 га. Возгорания были зафиксированы на территории Ахунского и Чаадаевского лесничеств.

Для борьбы с огнем сотрудники лесопожарного центра и лесничеств использовали тракторы с плугами, малые патрульные комплексы и автоцистерны.

По состоянию на среду, 16 мая, в регионе потушили 35 лесных пожаров на площади 124,5 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт по тел. 8-8412-62-84-50», - сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.