За вторник, 15 мая, на территории Пензенской области потушили пожары на площади 12,9 га. Возгорания были зафиксированы на территории Ахунского и Чаадаевского лесничеств.
Для борьбы с огнем сотрудники лесопожарного центра и лесничеств использовали тракторы с плугами, малые патрульные комплексы и автоцистерны.
По состоянию на среду, 16 мая, в регионе потушили 35 лесных пожаров на площади 124,5 га.
«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт по тел. 8-8412-62-84-50», - сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано---
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