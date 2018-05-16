16.05.2018 | 11:04

В 2018 году в Пензенской области отремонтируют 135 километров федеральных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

В частности, приведут в порядок 52 км трассы М5 «Урал». Покрытие восстановят на участках общей протяженностью 42 км в Спасском (с 466-го по 480-й и с 489-го по 497-й километр) и Кузнецком (с 774-го по 789-й километр) районах, в том числе отремонтируют подъезд к Кузнецку-12.

На шести километрах (с 570-го по 576-й) федеральной трассы в Мокшанском районе устроят тонкослойное покрытие. Осенью начнут строить двухуровневую транспортную развязку на пересечении трассы с Островной улицей в Пензе.

Кроме того, уже сдан после капитального ремонта четырехкилометровый участок в районе села Трофимовка.

Что касается трассы Р158 Нижний Новгород - Саратов, в апреле капитально отремонтировали 10 километров дороги вблизи населенных пунктов Танеевка и Октябрьская. Еще 40 километров покрытия восстановят в Иссинском, Мокшанском, Пензенском и Малосердобинском районах.

«Протяженность участков, включенных в программу ремонта федеральной трассы Р208 Тамбов - Пенза, составляет 32 км, из них 25 км – капитальный ремонт», - уточнили в пресс-службе.