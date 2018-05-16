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Общество | В Пензенской области отремонтируют 135 км федеральных дорог

16.05.2018|11:04
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В 2018 году в Пензенской области отремонтируют 135 километров федеральных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

В частности, приведут в порядок 52 км трассы М5 «Урал». Покрытие восстановят на участках общей протяженностью 42 км в Спасском (с 466-го по 480-й и с 489-го по 497-й километр) и Кузнецком (с 774-го по 789-й километр) районах, в том числе отремонтируют подъезд к Кузнецку-12.

На шести километрах (с 570-го по 576-й) федеральной трассы в Мокшанском районе устроят тонкослойное покрытие. Осенью начнут строить двухуровневую транспортную развязку на пересечении трассы с Островной улицей в Пензе.

Кроме того, уже сдан после капитального ремонта четырехкилометровый участок в районе села Трофимовка.

Что касается трассы Р158 Нижний Новгород - Саратов, в апреле капитально отремонтировали 10 километров дороги вблизи населенных пунктов Танеевка и Октябрьская. Еще 40 километров покрытия восстановят в Иссинском, Мокшанском, Пензенском и Малосердобинском районах.

«Протяженность участков, включенных в программу ремонта федеральной трассы Р208 Тамбов - Пенза, составляет 32 км, из них 25 км – капитальный ремонт», - уточнили в пресс-службе.

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Гость|16.05.2018 11:31|

Бог вам в помощь,но он всё видит...

Гость|16.05.2018 11:37|

Сегодня на "дороге" на Барковку, бригада чёрно-лицых вместо асфальтирования, зачем то выковыривала отбойным молотком канализационный люк стоящий вровень с асфальтом, наверное хотят сделать как и везде поднять на 10 см над покрытием-уроды.

Гость|16.05.2018 11:37|

А межрайонный дороги когда капитально начнут ремонтировать?! Губернатор громко заявлял о том,что жители смогут добираться из сел в райцентр (больницу,госучреждения) по безопасным качественным дорогам,а результатов нет. Это называется программа развития села?! Городищенский район -ужас,а не дороги. Невозможно ездить.

Гость|16.05.2018 11:38|

на трассе Тамбов-Пенза в ходе ремонта ликвидировали обочину.Вопрос: где остановиться машине в случае непредвиденной поломки и где должен останавливаться автобус на мичуринское кладбище(раньше была официальная остановка с обеих сторон дорог)

Гость|16.05.2018 13:01|

А вы всё верите ихним обещаниям!?

Вся структура этой системы изначально с 90-х заточена на отжать-украстьть-обмануть.Но перед этим естессно нужно с три короба НАОБЕЩАТЬ.

Гость|16.05.2018 13:24|

В России самыми часто совершаемыми экономическими преступлениями стали незаконное присвоение денег, взяточничество и коррупция, а также мошенничество при закупках товаров, работ или услуг.

Имя: Гость
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