16.05.2018 | 09:24

Во вторник, 15 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на территории возведенного Спасского кафедрального собора, чтобы обсудить вопрос благоустройства территории около храма.

«Необходимо проанализировать стоимость работ с учетом использования различных вариантов облицовочных материалов», - поручил мэр управлению капитального строительства города.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, территорию собора могут отделать гранитом, бетонной плиткой или колотым камнем.

Также Виктор Кувайцев распорядился рассчитать количество бетона, песка и щебня, которое необходимо для благоустройства, чтобы обратиться за помощью в строительные организации Пензы.