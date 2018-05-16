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Общество | В Пензе выбирают материалы для отделки территории Спасского собора

16.05.2018|09:24
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Во вторник, 15 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на территории возведенного Спасского кафедрального собора, чтобы обсудить вопрос благоустройства территории около храма.

«Необходимо проанализировать стоимость работ с учетом использования различных вариантов облицовочных материалов», - поручил мэр управлению капитального строительства города.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, территорию собора могут отделать гранитом, бетонной плиткой или колотым камнем.

Также Виктор Кувайцев распорядился рассчитать количество бетона, песка и щебня, которое необходимо для благоустройства, чтобы обратиться за помощью в строительные организации Пензы.

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Гость|16.05.2018 09:43|

Скорей бы открыли, несомненно собор будет самым ярким украшением города.

Гость|16.05.2018 09:44|

penzainform.ru писал(a):

выездное совещание на территории возведенного Спасского кафедрального собора

Памятник напрасно потраченным деньгам.

Гость|16.05.2018 09:47|

Набожные скинтесь на подбожность

Гость|16.05.2018 09:47|

Гость писал(a):

Скорей бы открыли, несомненно собор будет самым ярким украшением города.

Памятник напрасно потраченным деньгам.

Гость|16.05.2018 09:49|

penzainform.ru писал(a):

Также Виктор Кувайцев распорядился рассчитать количество бетона, песка и щебня, которое необходимо для благоустройства, чтобы обратиться за помощью в строительные организации Пензы.
А ежели откажут в помощи, что тогда?

Или такой вариант уже не рассматривается, церковная десятина существует де факто?

Флаг области нужно разместить на въезде в область (Пензу), рядом с крестами, чтоб вопросов не возникало у приезжих. Ей ей, за 27 про..ть местную "силиконовую долину" можно только с божьей помощью!

Гость|16.05.2018 09:50|

Гость писал(a):

Набожные скинтесь на подбожность

Ни в жисть, им бог подаст. у трудящихся отнимет, а им подаст...из бюджета, а равно из нашего кармана.

Гость|16.05.2018 09:51|

Гость писал(a):

Памятник напрасно потраченным деньгам.
Слава Богу у тебя не спросили, так что покойся с миром.

Гость|16.05.2018 09:55|

Тротуарная плитка или асфальтовая крошка - нормуль

Гость|16.05.2018 09:55|

А почему никого не волнует, в какую сумму выльется дутые рекорд с мячом "размером с семиэтажный дом"? Такой аксессуар наверняка огромных денег стоит. Надуют, спустят, выкинут? И что это - надувалово бюджета или кидалово населения?

Гость|16.05.2018 09:56|

Гость писал(a):

А ежели откажут в помощи, что тогда?

Или такой вариант уже не рассматривается, церковная десятина существует де факто?

Флаг области нужно разместить на въезде в область (Пензу), рядом с крестами, чтоб вопросов не возникало у приезжих. Ей ей, за 27 про..ть местную "силиконовую долину" можно только с божьей помощью!

Вы батенька еретик, надо бы проверить вас на предмет родинок и потыкать в них дабы определить вас на предмет ведовства. Откуда вам известно о про..ть не иначе ведьма. А замахнулись на святое, десятину, так это вообще карается сожжен ем в срубе. А упоминание про хоругвь над домом правительства это прямое кощунство.

Гость|16.05.2018 10:01|

Гость писал(a):

Вы батенька еретик, надо бы проверить вас на предмет родинок и потыкать в них дабы определить вас на предмет ведовства. Откуда вам известно о про..ть не иначе ведьма. А замахнулись на святое, десятину, так это вообще карается сожжен ем в срубе. А упоминание про хоругвь над домом правительства это прямое кощунство.
Отличная идея (насчёт родинок), пришёл ты к онкологу мол родинка ничего не чуйствует, а он бац на кнопку и два монаха тебя вяжут и волокут на инквизицию (и всё имущество твоё сразу матери церкви).

А в остальном, местные то уже "сварились" как та лягушка, как гостям города глаза замыливать?

Я уже предлагал с вокзала сразу в автобусы, поить алкоголем и везти в тарханы.

Гость|16.05.2018 10:02|

Гость писал(a):

Слава Богу у тебя не спросили, так что покойся с миром.

Покоитесь это вы, Живой труп это о вас.

Гость|16.05.2018 10:08|

Памятник напрасно потраченным деньгам.

Гость|16.05.2018 10:13|

В странах запада церковь обкладывала общины прихожн десятиной и их послали на Х... А сейчас в храмиках спортзалы и кафешки.Бабки скоро вымрут время без попов придёт к нам. Каждый день устраивают ярмарки мощей. Денег им надо больше и блольше,а идеологических идиотов меньше.

Гость|16.05.2018 10:23|

Лучше бы Цирк достроили.

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Имя: Гость
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