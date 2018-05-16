Во вторник, 15 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на территории возведенного Спасского кафедрального собора, чтобы обсудить вопрос благоустройства территории около храма.
«Необходимо проанализировать стоимость работ с учетом использования различных вариантов облицовочных материалов», - поручил мэр управлению капитального строительства города.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, территорию собора могут отделать гранитом, бетонной плиткой или колотым камнем.
Также Виктор Кувайцев распорядился рассчитать количество бетона, песка и щебня, которое необходимо для благоустройства, чтобы обратиться за помощью в строительные организации Пензы.
Скорей бы открыли, несомненно собор будет самым ярким украшением города.