16.05.2018 | 17:09

Глава крупнейшей энергетической компании ПАО «Т Плюс» Денис Паслер на видеосвязи с регионами ответил на вопросы о работе в прошедший отопительный сезон, состоянии сетей и предстоящей их замене.

В Пензе, как уточнил исполняющий обязанности директора Мордовского филиала Андрей Ванин (на этой должности он только первый месяц), уже на трех участках - на улице Кижеватова, проспектах Победы и Строителей - приступили к ремонту.

«Планируем переложить также около девяти километров тепловых сетей. На май и июнь материалами полностью обеспечены. Это один тезис - перекладка. Второй - те сети, которые в настоящее время находятся в эксплуатации и не будут переложены. Их необходимо подготовить к зиме, то есть отгидравить. Они должны выдержать повышенное давление», - сообщил Андрей Ванин.

Предполагается, что укладывать новые трубы будут на 15 участках: на улицах Суворова, Карпинского, Ворошилова, Тернопольской, Саранской, Чкалова. На последней в декабре 2017 года старые сети не выдержали. В итоге в десятки жилых домов, несколько больниц, детских садов и школ перестало поступать тепло.

«Три раза уже отключали из-за аварий. Аварии практически на одних и тех же местах, с разницей в 20-30 метров. Летом проще было квартал улицы заменить, чем зимой так по четыре раза отключать», - констатировал тогда пензенец.

У Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» в Пензе 152 километра сетей. Их износ составляет больше 50%.