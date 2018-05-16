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Общество | В Пензе на участке улицы Военный Городок запретят парковку

16.05.2018|11:09
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В Пензе на улице Военный Городок в ближайшее время появятся новые дорожные знаки «Остановка запрещена». Парковку запретят на участке дороги в районе дома № 203.

Такие меры сочли необходимыми потому, что оставленные вдоль проезжей части транспортные средства уменьшают пропускную способность магистрали и провоцируют аварии.

«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Собственников автомобилей неоднократно просили убрать машины с улиц, однако они проигнорировали эти призывы.

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Гость|16.05.2018 11:47|

зимой там еще тот аттракцион проехать...да и вообще крайне плохо чистится центральная автомобильная дорога, там колея в пол колеса всю зиму

Гость|16.05.2018 11:52|

Впкервые узнал название такое. А то всё думал - улица маршала

Гость|16.05.2018 12:38|

Зимой на выезд с поворотом на право 90градусов очень опасно, занос! Стоянка там есть, но всем надо у дома ставить. Молодец мэр пора наводить порядки, вешать знаки и эвакуировать.

Гость|16.05.2018 13:03|

Был военный городок,стала улица...

Гость|16.05.2018 13:06|

Стоянок в ВГ нет.

Гость|16.05.2018 13:26|

Ещё бы перед 164 корпусом запретили

Гость|16.05.2018 13:34|

Нет стоянок? На юга заехал налево к бани там стоянка была и сейчас можно использовать

Имя: Гость
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