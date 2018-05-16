16.05.2018 | 11:09

В Пензе на улице Военный Городок в ближайшее время появятся новые дорожные знаки «Остановка запрещена». Парковку запретят на участке дороги в районе дома № 203.

Такие меры сочли необходимыми потому, что оставленные вдоль проезжей части транспортные средства уменьшают пропускную способность магистрали и провоцируют аварии.

«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Собственников автомобилей неоднократно просили убрать машины с улиц, однако они проигнорировали эти призывы.