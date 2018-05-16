В Пензе на улице Военный Городок в ближайшее время появятся новые дорожные знаки «Остановка запрещена». Парковку запретят на участке дороги в районе дома № 203.
Такие меры сочли необходимыми потому, что оставленные вдоль проезжей части транспортные средства уменьшают пропускную способность магистрали и провоцируют аварии.
«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Собственников автомобилей неоднократно просили убрать машины с улиц, однако они проигнорировали эти призывы.
зимой там еще тот аттракцион проехать...да и вообще крайне плохо чистится центральная автомобильная дорога, там колея в пол колеса всю зиму