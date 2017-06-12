Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 мая 2018|18:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+24oC
Завтра | Гроза |
  73.78  |  $  62.30

Общество | В Пензе к 12 июня отремонтируют прилегающие к местам торжеств улицы

16.05.2018|15:25
Печать

В праздновании Дня России и Дня города, которые пройдут 12 июня, будут задействованы улица Московская, площадь маршала Жукова, Юбилейная площадь, а также прилегающие к ним улицы. Об этом сообщил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин в среду, 16 мая, на совещании, посвященном ремонту дорог.

«Нужно обратить особое внимание на состояние асфальтового покрытия именно здесь», - заявил Юрий Ильин.

В 2017 году 12 июня в Пензе впервые отметили День России и День города на Юбилейной площади. Праздник назывался «Пенза - ты и есть моя Россия!». До 2017 года торжества проходили на площади Ленина. Со сцены звучали поздравительные речи, горожанам демонстрировали песенные и танцевальные номера.

12 июня 2017-го впервые запускали вечерний праздничный фейерверк из точки за сценой на Юбилейной площади.

Программа праздника этого года пока не афишировалась. Известно лишь, что 12 июня на Юбилейной собираются накачать мяч размером с 7-этажный дом - реплику мяча FIFA Quality PRO диаметром 20 метров и объемом 4 500 кубов.

0
0
0
0
 
Гость|16.05.2018 15:41|

А что только для торжеств улицы теперь ремонтируют? А просто для житья уже властям наплевать? Вот и бегут люди из Пензы.

Гость|16.05.2018 15:44|

Спорим, не отремонтируют?!

Гость|16.05.2018 15:49|

8 марта отремонтируйте, не позорьтесь. Навешали знаков "колдобины" по всему проспекту. А тем временем на главной магистрали города, ведущей как раз к вашей Юбилейной люди продолжают колёса терять.

Гость|16.05.2018 15:50|

На Советской площади приведите в порядок мемориалПамяти героям ВОВ и Труда. А новую Стелу героям администрации(можно репресированым за кррупцию) поставьте в сквере у администрации.

Гость|16.05.2018 15:51|

Приведите ВЕСЬ город в порядок!

Гость|16.05.2018 16:01|

Ул. Московская уже в хлам. Никто не восстанавливает.

Гость|16.05.2018 16:33|

Да срать хотели чиновники на глас народа,они только свои отчёты видят и по ним работают. А в отчетах дороги в Пензе лучше,чем в Дубае. Ильин,займись делом,а не очковтирательством!!

Гость|16.05.2018 17:28|

Ильин теперь видно главнее мэра и губера. Всех в упор не видит. Чиго уж нам людишкам тягаться.

Гость|16.05.2018 17:44|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

Гость|16.05.2018 17:47|

penzainform.ru писал(a):

накачать мяч размером с 7-этажный дом - реплику мяча FIFA Quality PRO диаметром 20 метров и объемом 4 500 кубов.
А может презерватив таких же размеров. И пусть этот акт, "в переносном смысле", символизирует борьбу за повышение рождаемости.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 