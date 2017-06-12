16.05.2018 | 15:25

В праздновании Дня России и Дня города, которые пройдут 12 июня, будут задействованы улица Московская, площадь маршала Жукова, Юбилейная площадь, а также прилегающие к ним улицы. Об этом сообщил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин в среду, 16 мая, на совещании, посвященном ремонту дорог.

«Нужно обратить особое внимание на состояние асфальтового покрытия именно здесь», - заявил Юрий Ильин.

В 2017 году 12 июня в Пензе впервые отметили День России и День города на Юбилейной площади. Праздник назывался «Пенза - ты и есть моя Россия!». До 2017 года торжества проходили на площади Ленина. Со сцены звучали поздравительные речи, горожанам демонстрировали песенные и танцевальные номера.

12 июня 2017-го впервые запускали вечерний праздничный фейерверк из точки за сценой на Юбилейной площади.

Программа праздника этого года пока не афишировалась. Известно лишь, что 12 июня на Юбилейной собираются накачать мяч размером с 7-этажный дом - реплику мяча FIFA Quality PRO диаметром 20 метров и объемом 4 500 кубов.