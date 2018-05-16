16.05.2018 | 16:15

На вокзалах города находиться небезопасно. Пензенская транспортная прокуратура провела проверку зданий, которые буквально стоят на пути. Нарушения были выявлены везде.

«На железнодорожной станции Пенза-I (для справки: через нее в течение года проходит порядка миллиона пассажиров). Определили для себя ДК им. Ф. Э. Дзержинского, где в секциях занимается более 300 детей; определили для себя также вокзалы пригородного сообщения по нашему региону - это Пенза-II, Пенза-III, Пенза-IV. Кроме того, осмотрели Пензенский техникум железнодорожного транспорта», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

В нем обучаются более 1,5 тысячи студентов. Кстати, нарушения правил пожарной безопасности на проверенных объектах хоть и грубые, но исправимые, и закрывать здания не потребовалось.

«Вопросы, связанные с обучением лиц, ответственных за пожарную безопасность, с просрочкой огнетушителей, - это уже мелкие. Самые серьезные связаны с охранной пожарной сигнализацией и с обработкой помещений, где проходят занятия, обучаются дети, проводятся совещания, необходимым огнеупорным веществом», - добавил Сергей Гусев.

Нарушения были выявлены и на аэровокзале, но их устранили чуть ли не в день проверки. Тем не менее виновные руководители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.