16.05.2018 | 12:38

Руководство Следственного управления СК РФ по Пензенской области отчиталось о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

В настоящее время исполняющим обязанности руководителя является Владимир Фомин, назначенный на эту должность 6 апреля 2018 года после ухода с поста Олега Трошина в связи с истечением срока контракта.

В 2017-м Владимир Фомин, работавший еще в качестве заместителя руководителя управления, получил доход в размере 1 млн 943 тыс. 644 рублей. Ему принадлежат 6/7 долей в квартире площадью 109,9 кв. м, 1/6 доля в квартире площадью 61,8 кв. м, а также автомобиль BMW Х6.

Супруга Владимира Фомина получила 762 тыс. 335 рублей. Она владеет 1/6 долей в квартире площадью 61,8 кв. м, квартирой площадью 38,7 кв. м, и автомобилем Nissan Juke.

Одному из несовершеннолетних детей Фомина принадлежат 2/3 доли в квартире площадью 61,8 кв. м, второму ребенку - 1/7 доля в квартире площадью 109,9 кв. м.

Первый заместитель руководителя управления Рустам Тугушев указал в декларации доход в размере 2 млн 318 тыс. 644 рублей. Он владеет гаражом площадью 15,1 кв. м и автомобилем Mitsubishi ASX.

Жена Рустама Тугушева в 2017 году дохода не получила.