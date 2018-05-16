16.05.2018 | 11:49

Прокуратура Колышлейского района проверила соблюдение нормативов обеспечения водоснабжением села Березовка.

Местные жители, уставшие обходиться без ресурса, устроили импровизированный митинг. «Зло одно, какие еще могут быть эмоции? У кого-то маленькие дети, у кого-то старые, больные люди. И стирать, и мыть, и все на свете надо», - возмутилась сельчанка Надежда Михайлина.

По словам жительницы Березовки, обратившейся в ИА «ПензаИнформ», сломана водонапорная башня, а администрация Березовского сельсовета не принимает никаких мер, чтобы восстановить подачу ресурса. Из-за этого местным приходится покупать воду.

«Установлено, что причиной прекращения водоснабжения стал обвал 9 апреля текущего года обустроенной в 1979 году водяной скважины и засорение водопроводных труб песком», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По итогам проверки 16 апреля председатель сельского потребительского обслуживающего кооператива «Водолей» был привлечен к административной ответственности за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Кроме того, в отношении него возбуждено дело в связи с отсутствием у кооператива лицензии на недропользование, которое находится на рассмотрении.

Администрацию сельсовета проинформировали о необходимости незамедлительно принять меры по восстановлению водоснабжения.

«Как кооперативом, так и администрацией Березовского сельсовета принимаются срочные меры к восстановлению водоснабжения домов жителей Березовки: организован подвоз воды населению, приобретено 300 м труб, проводится их укладка к другой водяной скважине», - уточнила Светлана Артамонова.

Вода должна появиться в домах жителей Березовки в начале следующей недели.