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Общество | Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением воды в Березовке

16.05.2018|11:49
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Прокуратура Колышлейского района проверила соблюдение нормативов обеспечения водоснабжением села Березовка.

Местные жители, уставшие обходиться без ресурса, устроили импровизированный митинг. «Зло одно, какие еще могут быть эмоции? У кого-то маленькие дети, у кого-то старые, больные люди. И стирать, и мыть, и все на свете надо», - возмутилась сельчанка Надежда Михайлина.

По словам жительницы Березовки, обратившейся в ИА «ПензаИнформ», сломана водонапорная башня, а администрация Березовского сельсовета не принимает никаких мер, чтобы восстановить подачу ресурса. Из-за этого местным приходится покупать воду.

«Установлено, что причиной прекращения водоснабжения стал обвал 9 апреля текущего года обустроенной в 1979 году водяной скважины и засорение водопроводных труб песком», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По итогам проверки 16 апреля председатель сельского потребительского обслуживающего кооператива «Водолей» был привлечен к административной ответственности за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Кроме того, в отношении него возбуждено дело в связи с отсутствием у кооператива лицензии на недропользование, которое находится на рассмотрении.

Администрацию сельсовета проинформировали о необходимости незамедлительно принять меры по восстановлению водоснабжения.

«Как кооперативом, так и администрацией Березовского сельсовета принимаются срочные меры к восстановлению водоснабжения домов жителей Березовки: организован подвоз воды населению, приобретено 300 м труб, проводится их укладка к другой водяной скважине», - уточнила Светлана Артамонова.

Вода должна появиться в домах жителей Березовки в начале следующей недели.

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Гость|16.05.2018 12:04|

Какую воду возят? Воду продают только в начале улицы а на советскую улицу не приезжала ни разу, и до сех пор не приезжала ни разу

Гость|16.05.2018 12:06|

Из бочки ещё и продают??? ЧС нужно вводить.

Гость|16.05.2018 12:17|

Кооператив, состоящий из жителей оштрафовали. Молодцы. Теперь вот кроме ремонта скважины и на лицензию скидываться придется.

Гость|16.05.2018 12:17|

Безобразие. Живем в 21 веке. В космос летаем. на Марс собираемся. А люди у нас все еще живут в скотских условиях.

Гость|16.05.2018 12:44|

Приди через 6 лет и выбери другую власть,если ета не нравитца.

Гость|16.05.2018 13:14|

А многие вообще заявление не писали что бы вступить в кооператив

Гость|16.05.2018 13:16|

Прокуроры молодцы!дело сделали! Отчитались!Вода появилась!Теперь дело за лицензией.

Гость|16.05.2018 13:29|

А где то вода появилось???

Имя: Гость
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