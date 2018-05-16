16.05.2018 | 10:56

В Мокшане в торговом центре «Универмаг» не соблюдали требования пожарной безопасности. Нарушения в ходе проверки выявила районная прокуратура.

В здании не было автоматической установки пожаротушения, а источников наружного противопожарного водоснабжения оказалось недостаточно. Также в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией посетителей.

Проверяющие выяснили, что ширина некоторых эвакуационных выходов не соответствовала требованиям закона, а стены около выхода и колонны торгового зала отделали легковоспламеняющимся материалом.

Генерального директора ООО «Торговый дом «Центральный», которому и принадлежит «Универмаг», оштрафовали на 15 000 рублей.

Также прокуратура предъявила в Первомайский районный суд Пензы (по месту регистрации собственника ТЦ) иск о запрете эксплуатации здания.

«В ходе судебного рассмотрения дела нарушения противопожарной безопасности ответчиком были добровольно устранены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.