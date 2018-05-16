Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 мая 2018|13:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+23oC
Завтра | Гроза |
  73.78  |  $  62.30

Общество | Прокуратура выявила нарушения в торговом центре в Мокшане

16.05.2018|10:56
Печать

В Мокшане в торговом центре «Универмаг» не соблюдали требования пожарной безопасности. Нарушения в ходе проверки выявила районная прокуратура.

В здании не было автоматической установки пожаротушения, а источников наружного противопожарного водоснабжения оказалось недостаточно. Также в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией посетителей.

Проверяющие выяснили, что ширина некоторых эвакуационных выходов не соответствовала требованиям закона, а стены около выхода и колонны торгового зала отделали легковоспламеняющимся материалом.

Генерального директора ООО «Торговый дом «Центральный», которому и принадлежит «Универмаг», оштрафовали на 15 000 рублей.

Также прокуратура предъявила в Первомайский районный суд Пензы (по месту регистрации собственника ТЦ) иск о запрете эксплуатации здания.

«В ходе судебного рассмотрения дела нарушения противопожарной безопасности ответчиком были добровольно устранены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 