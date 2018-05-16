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Общество | Пензенцы пожаловались губернатору на отсутствие дорог в Заре

16.05.2018|15:26
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Жители Зари заманили в гости губернатора. Члены многодетных семей, которым выдавали участки под строительство домов в этом районе, написали письмо Ивану Белозерцеву, где пожаловались на качество местных автомагистралей. Глава региона прибыл на окраину Пензы и немного удивился.

«Я-то думал, у вас большая проблема, а у вас большой проблемы нет: смотрите, какая улица у вас красивая!» - отметил глава региона.

Местные активисты уточнили, что заасфальтирована только одна дорога, по которой ездит общественный транспорт, а дальше - сплошная грунтовка.

«Мы ожидали, что и в последующие годы будет прокладываться, как обещала администрация», - рассказала местная жительница.

«В 2015 году построили эту дорогу, 0,9 километра освещения сделали. На следующий год из общей массы (328 миллионов на дороги) мы планируем сделать дороги на 78 миллионов, включив в программу улицы, где больше всего проживает людей», - пояснил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

По словам чиновников, на окраине Зари отмежевано 1 002 участка для многодетных семей, 940 из них уже закреплены за конкретными гражданами.

«Это абсолютно правильное и справедливое требование людей, чтобы мы делали дороги», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Также глава региона осмотрел дома, которые возводятся в Заре для детей-сирот. Всего в этом микрорайоне для них построят три пятиэтажки.

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Гость|16.05.2018 19:50|

А на городские дворы где дорог тоже не стало ему наплевать?

Имя: Гость
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