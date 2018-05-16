16.05.2018 | 17:40

Начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина озвучила на заседании постоянной комиссии городской думы предложение внести поправки в бюджет.

«Мы предлагаем внести изменения в доходную часть бюджета, увеличив на общую сумму 43 миллиона 900 тысяч рублей», - сообщила она.

Деньги рекомендовалось распределить по двум направлениям.

«10 миллионов 417 тысяч на организацию участия и координацию деятельности регбийной команды и второе - парку им. В. Г. Белинского на проведение работ по благоустройству территории в сумме 33 миллиона 551 тысяча рублей. Данные изменения в доходную часть бюджета предлагается внести за счет прочих безвозмездных поступлений», - уточнила Ольга Завьялкина.

Однако прокуратура Ленинского района возразила по поводу такого предложения. Муниципалитет сейчас и так имеет кредиторскую задолженность почти в 400 миллионов рублей. Нет гарантий, что указанная сумма поступит в казну, а значит, финансовые проблемы могут усугубиться.

«Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на вышеуказанную сумму 43 миллиона 968 тысяч 934 рубля при отсутствии в настоящее время фактических поступлений доходов и документов, подтверждающих оценку поступлений в целом за год, в связи с чем нарушен принцип сбалансированности бюджета», - подчеркнула заместитель прокурора Ленинского района Светлана Брюхина.

Народные избранники учли доводы прокуратуры и отклонили внесение изменений в бюджет.