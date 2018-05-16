Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 мая 2018|11:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+23oC
Завтра | Гроза |
  73.86  |  $  61.92

Общество | Мэр призвал отремонтировать теплотрассу на ул. Куйбышева основательно

16.05.2018|09:56
Печать

Во вторник, 15 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с новым руководителем Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андреем Ваниным, сменившим Александра Суслова.

Мэр заявил о необходимости продолжить ремонт сетей в городе и начать подготовку к следующему сезону, подчеркнув, что работать над этим нужно вместе.

«Положительная динамика есть, благодаря реконструкции тепломагистралей и более качественной системе гидравлических испытаний по сравнению с данными прошлых лет количество аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в отопительный период существенно уменьшилось», - отметил Виктор Кувайцев.

Участники встречи также обсудили судьбу МКП «Теплоснабжение г. Пензы», повышение качества восстановления благоустройства после земляных работ.

«Отдельно был рассмотрен вопрос о необходимости основательного ремонта теплотрассы на улице Куйбышева, учитывая частоту порывов на данном участке и тот факт, что объект вошел в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», - уточнили в пресс-службе мэрии.

0
0
0
0
 
Гость|16.05.2018 10:17|

сначала дорогу... потом теплотрассу

Гость|16.05.2018 10:19|

Сам себя призвал?

Гость|16.05.2018 10:21|

это так чтобы на год хватило ?

Гость|16.05.2018 10:30|

А ВМЕСТО ФОНТАНА СКОЛЬКО МОЖНО ТЕПЛОТРАСС ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.

Гость|16.05.2018 10:53|

Где Журавлёв В.С. поработает, там всегда развал предприятия.

На фото голубой рубашке, сидит и в блокнот что то записывает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 