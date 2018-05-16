16.05.2018 | 09:56

Во вторник, 15 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с новым руководителем Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андреем Ваниным, сменившим Александра Суслова.

Мэр заявил о необходимости продолжить ремонт сетей в городе и начать подготовку к следующему сезону, подчеркнув, что работать над этим нужно вместе.

«Положительная динамика есть, благодаря реконструкции тепломагистралей и более качественной системе гидравлических испытаний по сравнению с данными прошлых лет количество аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в отопительный период существенно уменьшилось», - отметил Виктор Кувайцев.

Участники встречи также обсудили судьбу МКП «Теплоснабжение г. Пензы», повышение качества восстановления благоустройства после земляных работ.

«Отдельно был рассмотрен вопрос о необходимости основательного ремонта теплотрассы на улице Куйбышева, учитывая частоту порывов на данном участке и тот факт, что объект вошел в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», - уточнили в пресс-службе мэрии.