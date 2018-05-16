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Общество | Два медработника из Пензы стали призерами всероссийского конкурса

16.05.2018|11:58
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Два специалиста сферы здравоохранения Пензенской области стали призерами всероссийского конкурса профессионального мастерства. Его итоги подвели во время научно-практической конференции, которая проходила в Санкт-Петербурге с 14 по 16 мая.

Ольга Златогорская, работающая в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи, заняла второе место в номинации «Лучший фармацевт».

Ирина Дергунова, представляющая Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко, также стала второй среди старших медицинских сестер.

Источник — Фото health.pnzreg.ru
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