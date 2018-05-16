16.05.2018 | 13:54

В среду, 16 мая, в Пензенском государственном аграрном университете состоялась встреча руководства и экспертов ГК «Дамате» со студентами 1-3-го курсов. Ее темой стал онлайн-проект «Новое поколение «Дамате», принять участие в котором пригласили молодых людей.

Открыл встречу ректор вуза Олег Кухарев. Он отметил, что «Дамате» является крупнейшим работодателем в Пензенской области. «У них есть потребность в кадрах, а у нас есть студенты. Чтобы мы подошли друг другу, компания запускает проект «Новое поколение «Дамате», - пояснил он.

Затем слово взяла заместитель главного директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова. Она отметила, что к 2020 году компания планирует стать третьей по производству индейки в Европе и девятой в мире. Ежегодно персонал «Дамате» (сейчас там работают более четырех тысяч сотрудников) увеличивается на 800 человек.

После ее выступления студентам был представлен фильм о компании. Из него молодые люди узнали, что персонал в «Дамате» считают основной ценностью. Компания предоставляет сотрудникам достойную зарплату (на 46% больше, чем в среднем в сельском хозяйстве в Пензенской области), возможности для развития и карьерного роста. Все это дает работникам «Дамате» уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, для сотрудников проводится не менее 16 корпоративных мероприятий в год - устраиваются спортивные праздники.

«10% сотрудников нашей компании пришли с вузовской скамьи. Но попасть в нашу команду и быстро освоиться может не каждый. Именно поэтому мы разработали проект «Новое поколение «Дамате», - сообщила Полина Коннова.

Его суть заключается в следующем: студенты могут зарегистрироваться на учебном портале ГК «Дамате» и в группе проекта в соцсети «ВКонтакте», выбрать интересующее их направление (зоотехния, агрономия, технологическое, техническое) и получить тестовые задания.

На выполнение кейсов предоставляется пять дней. Те, кто справится с заданиями лучше всех (оперативно, применив логику и нестандартный подход), получат призы. Занявшему первое место компания «Дамате» вручит 10 тысяч рублей, второе - 5 тысяч, третье - ценный подарок.

«Важнее другое: лидеры смогут проходить у нас стажировки, участвовать в наших корпоративных мероприятиях. Лучшие получат доступ к нашим профессиональным знаниям, а самые лучшие будут приглашены в компанию», - отметила Полина Коннова.

Пензенский государственный аграрный университет стал первым учебным заведением, где «Дамате» запустила проект «Новое поколение «Дамате».

«С каждым новым этапом мы будем вовлекать в работу новые вузы, гимназии и школы», - добавила Полина Коннова.