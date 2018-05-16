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Общество | 400 ветеринаров Пензенской области повысят квалификацию в течение года

16.05.2018|15:50
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В 2018 году в Пензенской области не менее 400 ветеринарных специалистов могут повысить свою квалификацию на базе местного вуза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специальность «ветеринария» появилась в университете в 2017 году. «С вузом заключен контракт о целевом обучении 25 студентов. 50 ветеринарных специалистов прошли курсы повышения квалификации», - перечислили в правительстве.

На укрепление кадрового и материально-технического потенциала службы в рамках подпрограммы «Развитие ветеринарной службы Пензенской области на 2016-2020 годы» из бюджета выделят более 86 млн рублей, из них в 2018-м - 44.

В 2016-2017 гг. для службы приобрели пять передвижных пунктов ветеринарного контроля, две дезинфекционные установки, 10 легковых автомобилей «Лада-Ларгус» и «Лада-Гранта», оборудование для диагностики африканской чумы свиней и бешенства, исследования пищевой продукции и кормов, а также дезинфицирующие средства и спецодежду для сотрудников.

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Гость|16.05.2018 16:32|

penzainform.ru писал(a):

400 ветеринаров Пензенской области повысят квалификацию в течение года
гарантируете, что повысят?

Гость|16.05.2018 17:46|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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