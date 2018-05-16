400 ветеринаров Пензенской области повысят квалификацию в течение года

16.05.2018 | 15:50

В 2018 году в Пензенской области не менее 400 ветеринарных специалистов могут повысить свою квалификацию на базе местного вуза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специальность «ветеринария» появилась в университете в 2017 году. «С вузом заключен контракт о целевом обучении 25 студентов. 50 ветеринарных специалистов прошли курсы повышения квалификации», - перечислили в правительстве.

На укрепление кадрового и материально-технического потенциала службы в рамках подпрограммы «Развитие ветеринарной службы Пензенской области на 2016-2020 годы» из бюджета выделят более 86 млн рублей, из них в 2018-м - 44.

В 2016-2017 гг. для службы приобрели пять передвижных пунктов ветеринарного контроля, две дезинфекционные установки, 10 легковых автомобилей «Лада-Ларгус» и «Лада-Гранта», оборудование для диагностики африканской чумы свиней и бешенства, исследования пищевой продукции и кормов, а также дезинфицирующие средства и спецодежду для сотрудников.