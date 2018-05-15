15.05.2018 | 11:47

Во вторник, 15 мая, в сквере Дружбы, расположенном на одноименной улице в микрорайоне Шуист, начали устанавливать оборудование для спортивной площадки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в сквере появятся элементы для занятий силовыми видами спорта, в том числе и популярным среди молодежи воркаутом.

Уточняется, что местные жители смогут выполнять упражнения на турниках и брусьях уже в июне.

Решение о приведении сквера в порядок приняли в конце августа прошлого года. Там опилили аварийные и сухие деревья, установили новую детскую площадку, 14 лавочек и урны, почистили и покрасили постамент памятника В. И. Ленину.