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Общество | В сквере Дружбы разместят площадку для занятий силовыми видами спорта

15.05.2018|11:47
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Во вторник, 15 мая, в сквере Дружбы, расположенном на одноименной улице в микрорайоне Шуист, начали устанавливать оборудование для спортивной площадки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в сквере появятся элементы для занятий силовыми видами спорта, в том числе и популярным среди молодежи воркаутом.

Уточняется, что местные жители смогут выполнять упражнения на турниках и брусьях уже в июне.

Решение о приведении сквера в порядок приняли в конце августа прошлого года. Там опилили аварийные и сухие деревья, установили новую детскую площадку, 14 лавочек и урны, почистили и покрасили постамент памятника В. И. Ленину.

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Гость|15.05.2018 12:11|

penzainform.ru писал(a):

для занятий силовыми видами спорта
С каких пор турники и брусья стали силовыми видами спорта?

Имя: Гость
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