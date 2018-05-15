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Общество | В Пензе проверят чистоту общественного транспорта

15.05.2018|09:15
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев анонсировал проведение рейдов по маршрутам общественного транспорта, в ходе которых будет оценено состояние машин.

Как отметили в пресс-службе мэрии, потребность в проверках возникла из-за поступающих от пассажиров жалоб.

«В задачу администрации города входит повышать качество услуг, в том числе и на пассажирском транспорте. Последнее время поступают жалобы от населения, что в пассажирских автобусах на городских маршрутах не соблюдается санитарный режим чистоты. Хочу обратить внимание всех перевозчиков на эту проблему», - заявил мэр.

Также градоначальник распорядился провести заседание общественного совета при управлении транспорта и связи, чтобы выслушать пожелания пензенцев по улучшению качества обслуживания в общественном транспорте и передать их в мэрию. Это позволит объективно оценить нынешнее состояние машин и принять необходимые меры для устранения недостатков.

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Гость|15.05.2018 09:58|

66 автобусы проверьте, жара на улице а там окна даже не открываются

Гость|15.05.2018 10:02|

Окна не открываются-это что!Отопление не отключается!

Гость|15.05.2018 10:31|

penzainform.ru писал(a):

«В задачу администрации города входит повышать качество услуг, в том числе и на пассажирском транспорте. Последнее время поступают жалобы от населения, что в пассажирских автобусах на городских маршрутах не соблюдается санитарный режим чистоты. Хочу обратить внимание всех перевозчиков на эту проблему», - заявил мэр.
Ну наконец Администрация и Управление транспорта города узнает, что входит в их обязанности и наведут порядок в санитарном режиме но и в режиме соблюдения движения на маршрутах и это будет во всём общественном транспорте

Гость|15.05.2018 10:50|

каждый год пишу ,невозможно ездить в 66 автобусах они все без форточек,это говорит о том,что чиновники в этих автобусах не ездят ,дурдом,единственный такой маршрут без форточек в Пензе

Гость|15.05.2018 10:54|

Гость писал(a):

каждый год пишу ,невозможно ездить в 66 автобусах они все без форточек,это говорит о том,что чиновники в этих автобусах не ездят ,дурдом,единственный такой маршрут без форточек в Пензе
Согласен и это не только на данном маршруте и это прямое нарушение всех санитарных и норм пользования общественном транспортом, но это из всех контролирующих и проверяющих управлений не видят

Гость|15.05.2018 11:25|

Да хоть какой возьми транспорт хоть маршрутки, хоть автобус или троллейбус духотища везде. Пора ставить кондиционеры.

Гость|15.05.2018 11:57|

Может сначала ее (чистоту) сделать, а потом проверять? Как проверять то, чего нет?

Имя: Гость
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