15.05.2018 | 09:15

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев анонсировал проведение рейдов по маршрутам общественного транспорта, в ходе которых будет оценено состояние машин.

Как отметили в пресс-службе мэрии, потребность в проверках возникла из-за поступающих от пассажиров жалоб.

«В задачу администрации города входит повышать качество услуг, в том числе и на пассажирском транспорте. Последнее время поступают жалобы от населения, что в пассажирских автобусах на городских маршрутах не соблюдается санитарный режим чистоты. Хочу обратить внимание всех перевозчиков на эту проблему», - заявил мэр.

Также градоначальник распорядился провести заседание общественного совета при управлении транспорта и связи, чтобы выслушать пожелания пензенцев по улучшению качества обслуживания в общественном транспорте и передать их в мэрию. Это позволит объективно оценить нынешнее состояние машин и принять необходимые меры для устранения недостатков.