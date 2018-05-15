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Общество | В Пензе личному составу областного УМВД представили нового начальника

15.05.2018|14:40
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Во вторник, 15 мая, заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика представил личному составу УМВД России по Пензенской области нового начальника - полковника полиции Сергея Щеткина.

Новый руководитель прибыл в регион из Магаданской области, где он занимал должность заместителя начальника УМВД. По словам Виталия Шулики, на последнем посту Сергей Щеткин выстроил грамотные отношения с оперативным блоком и органами власти и добился положительных результатов по всем направлениям служебной деятельности.

«Сергей Михайлович пользуется заслуженным авторитетом как руководитель и профессионал», - добавил заместитель министра.

Сергей Щеткин поблагодарил руководство за оказанное ему доверие и обозначил личному составу первоочередные задачи, сообщили в пресс-центре МВД России.

47-летний Сергей Щеткин был назначен начальником Управления МВД России по Пензенской области 3 мая.

Генерал-майор Юрий Рузляев, прежде занимавший этот пост, был освобожден от должности 9 февраля.

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Гость|15.05.2018 14:51|

Делаем ставки, два года и поменяют! Генерала получит и в Москву

Гость|15.05.2018 14:56|

Гость писал(a):

Делаем ставки, два года и поменяют! Генерала получит и в Москву
А как при таких погонах можно до старости ездить по пензенским дорогам ? Конечно уедет . Пенза - сраная провинция . Столица Сурского края , которого нет на карте .

Гость|15.05.2018 15:02|

По словам Виталия Шулики, на последнем посту Сергей Щеткин ВЫСТРОИЛ ГРАМОТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С оперативным блоком и ОРГАНАМИ ВЛАСТИ...

Гость|15.05.2018 15:15|

Эх, Сергей Михайлович! С кем же тебе работать? С пришлыми руководителями-приспособленцами Сармиными, Голунковыми, Курчатовыми и т.д. Всех толковых в эпоху реорганизации милиции и правления Касимкина разогнали. БЭП в жопе. УУП во главе с Янгуловым отписками занимаются. Тыл под управлением бездельника Ерохина, который и в спокойное время боялся принять самостоятельное решение. В кадровом подразделении одна молодежь. Забыли ещё примадонну пиарщицу с пресс-службы. Правда остались на плову ещё опера уголовного розыска, УОООП с Трыхановым и мудрый политик Шабаева. Остальных гнать поганой метлой из управления.

Гость|15.05.2018 15:24|

Гость писал(a):

и мудрый политик Шабаева
гала ты не пострадаеш от скромности

Гость|15.05.2018 15:30|

Крыска?

Гость|15.05.2018 16:35|

Гость писал(a):

Эх, Сергей Михайлович! С кем же тебе работать? С пришлыми руководителями-приспособленцами Сармиными, Голунковыми, Курчатовыми и т.д. Всех толковых в эпоху реорганизации милиции и правления Касимкина разогнали. БЭП в жопе. УУП во главе с Янгуловым отписками занимаются. Тыл под управлением бездельника Ерохина, который и в спокойное время боялся принять самостоятельное решение. В кадровом подразделении одна молодежь. Забыли ещё примадонну пиарщицу с пресс-службы. Правда остались на плову ещё опера уголовного розыска, УОООП с Трыхановым и мудрый политик Шабаева. Остальных гнать поганой метлой из управления.
Лживого приспособленца Сармина давно гнать пора.

Гость|15.05.2018 16:43|

про шестакова ты лихо- отвечу скромно: бездарный эгоист, приспособец. порвали две гармони-это про него. он уже год ищет место на гражданке, только такого красавца никто не берет.

ВЫГНАТЬ самого первого. а так Сергей Михайлович в Пензе народ хороший, работать будет легко.

Гость|15.05.2018 16:48|

ТЕПЕРЬ КОРРУПЦИИ В УМВД КОНЕЦ!!!

Гость|15.05.2018 16:51|

правда, что Рузляева лишили звания наград и пенсии?

Гость|15.05.2018 17:24|

Так кто же его лишить , ещё и прибавят за заслуги..

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