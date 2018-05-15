15.05.2018 | 14:40

Во вторник, 15 мая, заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика представил личному составу УМВД России по Пензенской области нового начальника - полковника полиции Сергея Щеткина.

Новый руководитель прибыл в регион из Магаданской области, где он занимал должность заместителя начальника УМВД. По словам Виталия Шулики, на последнем посту Сергей Щеткин выстроил грамотные отношения с оперативным блоком и органами власти и добился положительных результатов по всем направлениям служебной деятельности.

«Сергей Михайлович пользуется заслуженным авторитетом как руководитель и профессионал», - добавил заместитель министра.

Сергей Щеткин поблагодарил руководство за оказанное ему доверие и обозначил личному составу первоочередные задачи, сообщили в пресс-центре МВД России.

47-летний Сергей Щеткин был назначен начальником Управления МВД России по Пензенской области 3 мая.

Генерал-майор Юрий Рузляев, прежде занимавший этот пост, был освобожден от должности 9 февраля.